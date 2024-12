Danes je še zadnji petek, 13., v letu 2024. To leto smo takšen dan imeli še septembra, prihodnje leto pa bo petek, 13., samo junija. Gre za dan, ki naj bi prinašal nesrečo, zato naj bi se na ta dan zgodile slabe stvari. To vraževerje sega že v zgodovino, pomen petka, 13., pa je na Zahodu v zadnjih desetletjih močno potencirala serija grozljivk s prav takšnim imenom. Za ta dan sicer veljajo številne vraže, med njimi tudi ta, da na petek, 13., ni pametno imeti zmenka.

Prepričanje, da ta dan prinaša nesrečo, naj bi nastalo v 19. stoletju z združitvijo dveh že uveljavljenih vraževerij – da številka 13 prinaša nesrečo in da petek prav tako prinaša nesrečo. Strah pred številko 13 se imenuje triskaidekafobija, strah pred petkom, trinajstim, pa paraskavedekatriafobija.

Leta 2025 eden, 2026 pa trije petki, 13.

Trinajsti dan v mescu po gregorijanskem koledarju pade na petek vedno vsaj enkrat na leto. V enem letu so lahko največ trije petki, 13. Letos sta bila dva: eden septembra, drugi decembra, drugo leto bo eden, in sicer junija, leta 2026 pa bodo kar trije petki, 13.

Strah pred petkom, 13., je neke vrste amerikanizacija, saj se je razširil po svetu podobno kot praznovanje noči čarovnic. V Italiji, na primer, je tradicionalno za nesrečen dan veljal petek, 17., a ga v zadnjem času izpodriva petek, 13. V mnogih špansko govorečih državah in v Grčiji pa za nesrečni dan velja 13. dan v mesecu, a le, če pade na torek.

Na zadnji večerji 13 udeležencev

Številka 13 naj bi bila z nesrečo povezana že v nordijski mitologiji – nordijski mit tako pripoveduje o večerji za 12 bogov, na kateri se je 13. gost pojavil nepovabljeno. To je bil prevarantski bog Loki, ki je na večerji ustrelil boga veselja in sreče Balderja.

Številka trinajst je dobila zlovešč prizvok tudi zaradi zadnje večerje, na kateri je bilo trinajst udeležencev. To je bila Jezusova zadnja večerja z učenci, preden je bil izdan in križan. Izdal ga je Judež, ki velja za 13. udeleženca večerje. Ta je bila po svetopisemskem izročilu v četrtek, naslednji dan, v petek, pa je bil Jezus križan. Tudi zato je po mnenju nekaterih raziskovalcev zgodovine petek v krščanskem svetu dobil negativen prizvok.

Prav tako naj bi številka trinajst imela slab sloves tudi pri starih Rimljanih in Egipčanih.

Tudi petkove negativne asociacije imajo korenine v krščanski tradiciji, ker je bil Jezus križan na petek. Britanski leksikograf E. Cobham Brewer je leta 1898 napisal, da naj bi bil tudi petek, ko je Eva dala Adamu usodno jabolko z drevesa spoznanja. Na petek naj bi tudi Kajn ubil svojega brata Abela.

Filmska grozljivka Petek trinajsti

V zadnjih desetletjih pa je ta dan postal zelo strah vzbujajoč tudi zaradi filmske grozljivke Petek trinajsti, v kateri s hokejsko masko zakrinkani serijski morilec Jason Voorhees na ta dan mori svoje žrtve. Film je v kinodvorane prišel leta 1980, sledila pa so številna nadaljevanja. V prvem delu mori Jasonova mama, Jason začne svoj morilski pohod v drugem delu filmske serije, hokejsko masko pa začne nositi v tretjem delu.

Fobija pred petkom, 13., in izguba za gospodarstvo

Nekaterim pa petek, 13., predstavlja tako velik strah, da lahko celo zbolijo. Ameriški inštitut za zdravljenje stresa in fobije iz Severne Karoline poroča, da ima fobijo pred petkom, 13., od 17 do 21 milijonov Američanov, po svetu pa ocenjujejo, da celo okoli 60 milijonov ljudi. Nekateri naj bi bili zaradi strahu skorajda paralizirani – strah jih je iti na letalo, v službo ali samo vstati iz postelje. Strah pred številko 13 naj bi imela celo nekdanji ameriški predsednik Roosevelt in cesar Napoleon.

Prav zaradi številnih bolniških odsotnosti, kupcev, ki na ta dan ne kupujejo, in nepodpisovanja pogodb, naj bi ameriško gospodarstvo na ta dan izgubilo od 800 do 900 milijonov ameriških dolarjev.

Dogodki, ki so se zgodili na petek, 13.

Na petek, 13., so se rodili veliki režiser grozljivk Alfred Hitchcock, Kubanec Fidel Castro (1926) in železna Margaret Thatcher (1923) ter dvojčici Olsen, Mary-Kate in Ashley (1986).

Petek, 13., je bil usoden za Tupac Shakurja, enega najbolj vplivnih in uspešnih ameriških raperjev. Bil je žrtev strelskega obračuna v petek, 13. septembra 1996.

Na petek, 13. septembra 1940, med drugo svetovno vojno so nemške sile bombardirale Buckinghamsko palačo, v petek, 13. novembra leta 1970, je v današnjem Bangladešu ciklon terjal več kot 300 tisoč življenj, v petek, 13. oktobra 1972, je izginilo čilsko vojaško letalo nad Andi, kjer je 16 ljudi 72 dolgih mrzlih dni preživelo tako, da so se zatekli h kanibalizmu.

V petek, 13. januarja 2012, je masivna potniška ladja Costa Concordia s štiri tisoč ljudmi na krovu trčila ob morsko dno in se začela potapljati. Tudi večkratni napad skrajne skupine Islamska država v Parizu se je zgodil v petek, 13. novembra 2015, ko je umrlo več kot 130 ljudi.

Petek, 13., v Sloveniji

Slovencem pa bo zagotovo v spominu ostal petek, 13. marca 2020, ko se je Slovenija prebudila v prvo zaprtje države zaradi epidemije bolezni covid-19. Posledice tega dne so se čutile še dolgo oziroma se še čutijo.

Kaj zapovedujejo vraže? Na petek nikar ne izpovedujte ljubezni.

Nekatere vraže, povezane s petkom, 13., zapovedujejo, da nam na ta dan črna mačka ne sme prekrižati poti, da če na ta dan razbijemo ogledalo, nam to prinaša sedem let nesreče, da si ne smemo striči nohtov in las ter pokončati pajka. Prav tako na petek, 13., ne smemo zehati, saj bomo sodeč po enem od mnogih vraževerij zboleli ali pa nas bo obsedel hudič.

Na ta dan prav tako ni priporočljivo prekrižati noža in vilice, saj to simbolizira težke čase. Če obedujemo v večjem številu, poskrbimo, da nas za mizo ne sedi ravno trinajst, prav tako naj nas v enem prostoru ne bo trinajst, saj bi po vraži ena od prisotnih oseb prihodnje leto umrla.

Če ste zaljubljeni, svoje ljubezni nikar ne izpovedujete na petek, trinajstega, saj takšna zveza nima prave prihodnosti.