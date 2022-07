Zakaj potrebujemo dopust?

Ste letos že šli na dopust? Zdi se, da so danes delavniki vse daljši, zato si mnogi želijo več prostih dni, obenem pa številni predvidenega dopusta niti ne izkoristijo v celoti. A raziskave kažejo, da preveč dela in premalo sprostitve lahko škodujeta zdravju. Odsotnost od dela je namreč bistvena za dobro počutje, večjo produktivnost in zmogljivost, podobno kot skrajšan delovnik. Poiskali smo še nekaj razlogov, da začnete načrtovati svoj naslednji pobeg od delovnih obveznosti.

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije razkrivajo šokantne povezave med daljšimi delovniki in smrtnostjo, povezano s srčno kapjo ter drugimi srčnimi boleznimi. Zato ni vseeno, ali si vzamete dopust in kako pogosto si ga privoščite.

Foto: Shutterstock

Kako smiselno je pred potjo skleniti ustrezno zavarovanje priča tudi primer zavarovanca zavarovalnice Vzajemna, ki se je odpravil na pohod v gore v severni Italiji. Med pohodom je utrpel možgansko kap. Celotni stroški zdravljenja v tujini in prevozov so znašali 11.900 evrov. Ker je imel sklenjeno Zavarovanje za tujino pri Vzajemni, so mu stroške krili pri zavarovalnici.

Počitnice so lahko tudi terapija za lažje spopadanje s stresom

Foto: Shutterstock

V manjših odmerkih je stres koristen, a njegova stalna prisotnost ima lahko sčasoma škodljive posledice na naše zdravje. Z odmikom od potencialno stresnih situacij v službi se zmanjša tudi nivo stresa. Še bolj pozitivno na vaše počutje pa bo vplivalo tudi, če boste več časa preživeli v naravi. Če se torej odpravljate kampirat ali pa planirate poležavanje na plaži, potem ste zagotovo na pravi poti do manj stresa in boljšega splošnega počutja.

Do manj stresa tudi s krajšim delovnikom Škodljivega vpliva vse večjega stresa ter pomena prostega časa, ki postaja neprecenljiva dobrina, se zaveda vse več ljudi, zato se vse več razvitih držav v Evropi spoprijema z idejo o krajšem delovnem času. Vsaka se s tovrstnimi spremembami sooča na svoj način, tako tudi rešitve niso identične. Čeprav v Sloveniji na tem področju še ni vidnih sprememb zakonodaje, pa so nekatera slovenska podjetja že uvedla 30- oziroma 32-urni delovnik. Izkušnje iz tujine kažejo, da podjetja, ki omogočajo krajši delovnik, brez zmanjšanega plačila, lažje pridobivajo nove kadre, jih lažje ohranijo, zaposleni pa navkljub manjšemu številu delovnih ur vseeno uspešno opravijo vse zadane naloge.

Dopust povečuje čuječnost

Foto: Shutterstock

Ko potujete, ste odsotni od doma ali pa si privoščite le oddih doma, s tem prekinete vašo dnevno rutino. Zaustavi se morebitno delovanje na avtopilotu, s čimer pa se obudi čuječnost. Pozornost na trenutke brez planiranja prihodnosti in razmišljanja o preteklih dogodkih, zgolj osredotočenost na zdaj, omogoča pravo sprostitev duha. Na tej točki se učinki dopusta močno približajo meditaciji, s tem pa se izboljša tudi splošno dobro počutje posameznika.

"Trenutek aha" se zgodi v sproščenem stanju duha

Ko so možgani v popolnoma sproščenem stanju, lahko lažje sprejemajo nove informacije. Zato se najboljše pogosto porodijo med sprehodom, na dopustu ali celo pod prho. Če torej iščete nove ideje za službene projekte ali domače podvige, si privoščite dopust in dovolite svojim možganom malo počitka, ki bo prinesel nove kreativne ideje. K temu lahko še dodatno pozitivno prispeva spoznavanje novih kultur, ki odpirajo vrata h kreativnosti in razmišljanju izven poznanih okvirjev.

Foto: Shutterstock

Končno se boste naspali

Nemirne noči, po katerih se zbujamo utrujeni, so pogosto odraz pretirane obremenjenosti naše zavesti, ki se tako tudi ponoči ne spočije. Oddih od napornih službenih obveznosti vam bo ob počasnejšem ritmu dneva omogočil lažji spanec. Če boste dopust preživeli stran od doma, pa vam bo pri tem pomagala tudi sprememba ležišča, ki vas ne bo podzavestno spominjalo na morebitne negativne vzorce spanja doma.