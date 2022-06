Srčni zastoj – kako pomagati?

Čeprav se večina veseli prihoda poletja in z njim toplejšega vremena, pa visoke temperature za marsikoga predstavljajo tudi težavo. Srce začne biti hitreje, s čimer pomaga pospešiti potenje in s tem hlajenje telesa. Pospešeno bitje srca zaradi visokih temperatur pa lahko pri nekaterih posameznikih, še posebej v kombinaciji s fizičnim naporom, vodi tudi v srčni zastoj. Še veste, kako je treba pomagati taki osebi? Veste, kako oskrbeti otroka, ko si prebije kožo na bradi? Preverili smo nekaj nasvetov za prvo pomoč, ki vam lahko pridejo prav v prihajajočih vročih dneh.

Poletna vročina lahko povzroči kar nekaj zdravstvenih težav, zato smo preverili, katere osnove prve pomoči je treba obnoviti, da bomo lahko na dopustu mirni in sproščeni.

Ob srčnem zastoju je pomemben hiter odziv

Srčni zastoj ponavadi prepoznamo po hudi bolečini v prsnem košu, ki se lahko širi po levi roki, vratu, čeljusti ali celo proti trebuhu. Bolečino sproži pomanjkanje krvi v srcu, ki je posledica fizične ovire nekje v ožilju.

Ob sumu na srčni zastoj nemudoma pokličite reševalce na številko 112. Če ob sebi nimate mobilnega telefona, prosite za klic nekoga drugega, saj je pri srčnem zastoju pomembno kar najhitreje zagotoviti zdravniško pomoč. Medtem ko čakate na pomoč, pomagajte osebi, ki se spopada z bolečinami, da se čim bolj udobno usede, lahko tudi na tla. Omogočite ji, da se med sedenjem tudi nasloni. Tako bo srce manj obremenjeno, hkrati pa boste preprečili, da bi se oseba ob morebitnem padcu zaradi izgube zavesti še dodatno poškodovala.

Ob hudih bolečinah v prsnem košu se ljudje močno vznemirijo, zato takšno osebo poskusite pomiriti. Tudi sami ohranite čim bolj mirno kri in skupaj počakajte na reševalce. Pogosto priporočilo ob srčnem zastoju je tudi zaužitje aspirina, a zaradi morebitnih alergijskih reakcij in drugih stranskih učinkov to ni priporočljivo za vsakogar. Tako kot za vsa zdravila tudi za aspirin velja, da se pred njegovim zaužitjem posvetujte z zdravnikom.

Kako poklicati reševalno službo v tujini? Neposredno zvezo z reševalnimi službami – policijo, reševalno postajo ali gasilci – v Sloveniji omogoča klic na številko 112. Ta številka za klic v sili velja za celotno območje Evropske unije. Pokličete jo lahko brezplačno s stacionarnega, mobilnega ali javnega telefona v vseh državah EU. Države članice sicer poleg številke 112 uporabljajo tudi nacionalne številke za klic v sili, vendar je številka 112 edina, na katero lahko službo za nujno pomoč pokličete v vseh državah EU.

V državah EU poleg evropske kartice priporočljivo tudi Zavarovanje za tujino

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je kartica, ki jo lahko brezplačno naročite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Zagotavlja nujno zdravniško pomoč pri zdravnikih ali v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, vendar le do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Kritja obveznega zdravstvenega zavarovanja v tujini so zelo omejena, cene zdravstvenih storitev pa so lahko zelo visoke. Za številne zdravstvene storitve je v tujini zato potrebno doplačilo. V takšnih primerih mora zavarovanec kljub veljavni evropski kartici doplačilo kriti sam.

Pazljivo na soncu

Poletna vročina povzroča tudi druge nevšečnosti. Pretirana izpostavljenost sončnim žarkom lahko poškoduje kožo. To pa imate samo eno, zato morate zanjo dobro skrbeti. Kadar veste, da se ne boste mogli zadrževati v senci, s seboj vzemite kapo in sončna očala, kožo pa si namažite s kremo za sončenje, ki vam bo dala ustrezno zaščito pred UVA- in UVB-žarki.

Če vas sonce vseeno opeče, pa uporabite gel iz aloe vere, ki bo oblažil sončne opekline, pomagal pa vam bo tudi v primeru pikov, zato ga vzemite s seboj tudi na dopust.