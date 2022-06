Ob sončnih opeklinah nikar ne počnite tega

Oglasno sporočilo

Zdravniški nasvet, kaj storiti, ko nas opeče sonce, in čemu se je bolje izogniti, je pripravil Zdravnik svetuje, ki omogoča hitro in strokovno zdravstveno pomoč ter svetovanje prek telefona, tudi ko ste na dopustu.

Spomladi in poleti, ko imajo sončni žarki največjo moč, nas lahko sonce opeče že v 15 minutah, zato je pazljivost izjemnega pomena. V prvi vrsti velja upoštevati nekaj osnovnih ukrepov, da preprečimo opekline. Najbolj so na udaru izpostavljeni deli telesa, kot so obraz, vrat, ušesa, roke, noge, zato jih zaščitimo s kapo, tankimi dolgimi rokavi ali kremo za sončenje.

Nasvet: Možnost za nastanek opeklin je največja med 10. in 16. uro, zato se je v tem delu dneva dobro izogibati neposrednemu soncu ali poskrbeti za ustrezno zaščito.

Kako nastane opeklina?

Poznamo UVA- in UVB-žarke. Prvim smo izpostavljeni ves dan in lahko povzročijo prezgodnje staranje kože ter fotoalergijske reakcije, drugi pa so najmočnejši med 10. in 16. uro in so odgovorni za nastanek sončnih opeklin. Če je koža dlje izpostavljena močnim sončnim žarkom, se pojavi vnetje, njegova posledica pa sta pordelost in bolečina, v hujših primerih mehurji in rane. Če smo pogosto izpostavljeni močnim sončnim žarkom, se bo koža začela prej starati, nastanejo lahko starostne pege in gube, povečana pa je tudi možnost za nastanek kožnega raka.

Kako ukrepati ob opeklinah?

Ko opazimo, da nas je opeklo sonce, se hitro umaknimo v senco ali hladen prostor in prizadeto mesto ohladimo, bodisi s hladno prho bodisi z obkladki. Hladna površina bo zmanjšala opeklino, poskrbeti pa moramo tudi za hidracijo in popiti veliko večjo količino vode, kot smo navajeni.

Nasvet: Ob sončnih opeklinah nikar ne uporabljajte mila, saj bo to kožo dodatno izsušilo, namesto da bi jo vlažili.

Za obnovo celic in zmanjšanje vnetja lahko poskrbimo s prehrano – uživanjem antioksidantov in vitaminov. V postopku celjenja pa lahko uporabimo tudi antihistaminike, ki bodo zmanjšali učinek histamina ter ublažili srbež.

Nega opeklin

Čeprav boste mislili, da ste po nekaj dneh opeklino že ozdravili, je dobro še nekaj časa paziti in prizadeto mesto zakrivati pred soncem pod ohlapnimi oblačili. Koža za popolno okrevanje in obnovo po opeklinah namreč potrebuje od nekaj mesecev do pol leta.

Opekline je mogoče negovati s številnimi preparati, kot sta gel iz aloje vere ali hladilna krema po sončenju. Če opeklino spremljajo tudi bolečine, lahko zaužijemo nesteroidni antirevmatik, kot sta aspirin ali ibuprufen.

Nasvet: Če nimamo pri roki sredstva za celjenje opeklin, se lahko poslužimo katerega od naslednjih živil: navadni jogurt, kumare, surov krompir, kis, soda bikarbona.

Kdaj po pomoč?

Pri hudih sončnih opeklinah se poleg rdečice na koži pojavijo pekočina, oteklost in mehurji, ki jih je najbolje pustiti pri miru, da se bo koža prej zacelila. Če imamo odprte rane, jih je dobro zaščititi s sterilno gazo, da preprečimo dodatno vnetje. Če se pojavijo infekcije, je potrebno zdravljenje z antibiotiki. Hujše opekline po navadi spremlja bolečina, ki je najmočnejša od 6 do 48 ur po nastanku, čez nekaj dni pa nastopi luščenje kože.

Opozorilo: Če hudo opečeno kožo spremljajo mrzlica, glavobol, omotica, dezorientacija, visoka vročina ali bruhanje, moramo takoj poiskati pomoč zdravnika, ki nas lahko po presoji napoti v bolnišnico.

Naročnik oglasnega sporočila je 12Media d.o.o.