Varuh (The Marksman)

Akcijski kriminalni triler z Liamom Neesonom v vlogi ovdovelega rančarja in nekdanjega marinca, ki poskuša mehiškega dečka obvarovati pred nevarnimi kartelskimi morilci.

ZDA │ 2021 │ 103 min. │ Akcijski kriminalni triler R: Robert Lorenz I: Liam Neeson, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz, Juan Pablo Raba IMDb: 5,6/10 │ Rotten Tomatoes: 39 % │ Uporabniki Googla: 80 %

Ovdoveli rančar in vietnamski veteran Jim Hanson prebiva ob meji med ZDA in Mehiko. Njegovo mirno življenje nenadoma zmoti prihod nezakonito priseljene matere in njenega mladoletnega sina.

Po materinem umoru postane Jim dečkov varuh in med njima se postopoma splete prijateljstvo, dvojica pa se kmalu znajde na begu pred neizprosnimi morilci in skorumpiranimi policisti.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

"Popolnoma predvidljiv film se dobro zanaša na Neesonovo izkušeno, žalostno-sladko karizmo ..." Jeannette Catsoulis, New York Times

"Dovolj dostojen dramatičen triler, za katerega se zdi, da se malo preveč ravna po pravilih, a z Neesonovim nastopom pridobi dovolj človečnosti, da je vreden ogleda." Edward Douglas, The Weekend Warrior

"Soliden vnos v Neesonov akcijski opus." Frank Scheck, Hollywood Reporter

Napovednik filma Varuh: Zanimivosti: Jim ( Liam Neeson ) in Miguel ( Jacob Perez ) si v hotelu ogledata klasičen vestern Clinta Eastwooda Obesite ga brez usmiljenja (1968).



Režiser filma Varuh (2021) Robert Lorenz je dolga leta sodeloval z Eastwoodom kot producent in pomočnik režiserja, z omenjenim prizorom pa se je poklonil svojemu mentorju.

) in Miguel ( ) si v hotelu ogledata klasičen vestern Obesite ga brez usmiljenja (1968). Režiser filma Varuh (2021) je dolga leta sodeloval z Eastwoodom kot producent in pomočnik režiserja, z omenjenim prizorom pa se je poklonil svojemu mentorju. Robert Lorenz se lahko pohvali s tremi nominacijami za oskarja za najboljši film. Vse si je prislužil kot soproducent filmov Clinta Eastwooda – Skrivnostne reke (2003), Pisem z Iwo Jime (2006) in Ameriškega ostrostrelca (2014).



Izvirni naslov filma se je glasil The Minuteman.

Sarah (Katheryn Winnick) po telefonu Jimu reče: "Našel te bo in ubil." Gre za poklon akcijskemu trilerju Ugrabljena (2008), v katerem Neesonov lik te besede zabrusi ugrabiteljem njegove najstniške hčerke.

V videoteki DKino si oglejte tudi: