Ledena cesta (The Ice Road)

ZDA │ 2021 │ 104 min. │ Akcijski pustolovski triler R: Jonathan Hensleigh I: Liam Neeson, Laurence Fishburne, Amber Midthunder IMDb: 5,6/10 │ Rotten Tomatoes: 43 % │ Uporabniki Googla: 78 %

V zasutem rudniku diamantov na severu Kanade ostane ujetih več rudarjev. Ti imajo na voljo samo 36 ur, preden jim zmanjka zraka. Ekipa voznikov pod vodstvom izkušenega Mika McCanna se zato poda na zahtevno reševalno misijo.

Ta jih bo vodila prek zaledenelih cest nad zamrznjenim oceanom, v napetem boju s časom pa se bodo morali spopasti še z drugimi nepričakovanimi nevarnostmi. Jim bo vendarle uspelo rešiti rudarje?

"Film ima svoje surove čare in ponuja več kot en primer, ko Neeson udari tipa v obraz. In priznajte si – to je del tistega, po kar ste prišli sem, kajne?" Stephanie Zacharek, TIME Magazine

"To je velik, neumen in pogosto napet akcijski film." Ed Potton, Times

"Ledena cesta je tisto, čemur smo včasih rekli B-film, vendar ni nič sramotnega na B-filmu, ki svoje poslanstvo opravi s takšno kompetenco in zvezdniško močjo." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Napovednik filma Ledena cesta: Zanimivosti: Liam Neeson (Mike McCann) in Benjamin Walker (Tom Varnay) sta skupaj igrala že v Walkerjevem celovečernem prvencu – biografski drami Kinsey (2004). V tem filmu je Walker upodobil Neesonov lik, znanstvenika dr. Alfreda Kinseyja , ko je bil ta star 19 let.

Jonathana Hensleigha po desetih letih.



Ta se nam je nazadnje predstavil z biografsko kriminalno dramo Ubij Irca (2001) – Neeson je sicer severnoirski igralec –, pred tem pa je režiral še akcijski triler Maščevalec (2004) in grozljivko Džungla (2007).

Amber Midthunder (Tantoo) je igrala tudi v Neesonovem prejšnjem filmu – akcijskem kriminalnem trilerju Varuh (2021).

