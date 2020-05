V pepelu (Into the Ashes)

S krvjo prežeta zgodba o izdaji in maščevanju spremlja nekdanjega kaznjenca, ki se je po tragični izgubi prisiljen vrniti na stara kriminalna pota.

ZDA │ 2019 │ 93 min. │ Kriminalna drama R: Aaron Harvey│ I: Luke Grimes, Frank Grillo, James Badge Dale, Marguerite Moreau IMDb: 5,6/10 │ Rotten Tomatoes: 28 % │ Uporabniki Googla: 64 %

Nick Brenner je prepričan, da mu je uspelo pobegniti pred svojo zločinsko preteklostjo, toda nekdanji pajdaši ga niso pozabili kot tudi ne denarja, ki jim ga je ukradel.

Ko mu vzamejo tisto, kar mu danes pomeni največ, se mora odločiti ali bo ostal na pravi poti ali pa se bo prepustil maščevanju ter prisilil svoje sovražnike, da plačajo za svoja dejanja.

"Dobra štorija, polna osupljivih podob in solidnih nastopov." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Harvey izkoristi vsak trenutek trajanja filma in ponudi nekaj več od izmučenih spopadov s pištolami, neuničljivih likov in z obrazložitvami natrpanih dialogov." Douglas Davidson, Elements of Madness

Napovednik filma V pepelu: Zanimivosti: James Badge Dale in Frank Grillo sta bila soigralca že v pustolovski drami Preživetje (2011).

To je tretji celovečerec režiserja in scenarista Aarona Harveyja po akcijski kriminalni drami Catch .44 (2011) in romantičnem trilerju The Neighbor (2018).

po akcijski kriminalni drami Catch .44 (2011) in romantičnem trilerju The Neighbor (2018). Luke Grimes in Grilova žena Wendy Moniz-Grillo sta skupaj igrala v hvaljeni TV-seriji Yellowstone.

