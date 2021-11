Tačke na patrulji: Film (Paw Patrol: The Movie)

V prvi celovečerni priredbi izjemno priljubljene animirane TV-serije se ekipa pogumnih pasjih junakov pod vodstvom dečka Rikija poda v boj, da bi rešila prebivalce sosednjega mesta in preprečila zlobne načrte tamkajšnjega župana. Odlična zabava za vso družino!

Kanada, ZDA │ 2021 │ 111 min. │ Animirana družinska pustolovščina R: Cal Brunker G: Iain Armitage, Kim Kardashian West, Tyler Perry, Jimmy Kimmel IMDb: 6,2/10 │ Rotten Tomatoes: 79 % │ Uporabniki Googla: 84 %

Mesto zabave je v nevarnosti! Župan Humdinger ga namreč želi uničiti, hkrati pa v njem prepove pse. Riki in vsi njegovi pogumni junaki na štirih tačkah morajo "brcniti" v višjo prestavo, da bi se spopadli s tem zahtevnim izzivom, ekipi kužkov pa priskoči na pomoč tudi pametna jazbečarka Liberty.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

"Ste končali zaprtje države zaradi pandemije in iščete film za dobro počutje? Če to drži, vas animirana pustolovščina Tačke na patrulji: Film ne bo pustila na cedilu." Stephen Romei, The Australian

"Starši bodo cenili način, kako se kužki lotevajo reševanja težav – s sodelovanjem, da bi kar najbolje izkoristili talente vsakega lika." Nell Minow, RogerEbert.com

"Boljši film, kot bi moral biti, z nekaj čednimi vizualnimi elementi, izjemno glasbeno podlago in zgodbo, ki je, četudi preprosta, dobro povedana." Kristen Page-Kirby, Washington Post

Napovednik filma Tačke na patrulji: Film: Zanimivosti: Celovečerec temelji na kanadski animirani TV-seriji Tačke na patrulji, ki jo je leta 2013 ustvaril Britanec Keith Chapman in jo izvirno predvajajo na ameriškem TV-programu za otroke Nickelodeon.

in jo izvirno predvajajo na ameriškem TV-programu za otroke Nickelodeon.



Ta je nazadnje pripadla 16-letnemu kanadskemu igralcu Willu Brisbinu .



Brisbin je moral novico, da je dobil vlogo, nekaj časa ohraniti kot strogo varovano skrivnost, kar je bilo precej zahtevno, glede na to, da je njegov devetletni brat velik oboževalec serije Tačke na patrulji.

Ta je nazadnje pripadla 16-letnemu kanadskemu igralcu . Brisbin je moral novico, da je dobil vlogo, nekaj časa ohraniti kot strogo varovano skrivnost, kar je bilo precej zahtevno, glede na to, da je njegov devetletni brat velik oboževalec serije Tačke na patrulji. Janeane Garofalo , a jo je nazadnje zamenjala Kim Kardashian West .



Zvezdnica resničnostnih šovov in družbenih omrežij je izrazila navdušenje nad vlogo ter izjavila, da jo njeni otroci zaradi nje dojemajo kot "kul mamo".

, a jo je nazadnje zamenjala . Zvezdnica resničnostnih šovov in družbenih omrežij je izrazila navdušenje nad vlogo ter izjavila, da jo njeni otroci zaradi nje dojemajo kot "kul mamo". Podoben vtis sta na svoje otroke naredila tudi druga zvezdniška člana glasovne zasedbe filma – voditelj pogovorne oddaje Jimmy Kimmel in filmski ustvarjalec Tyler Perry .





in filmski ustvarjalec . Cal Brunker je pred tem filmom režiral že animirana celovečerca Pobeg s planeta Zemlja (2013) in Trd oreh 2 (2017).

je pred tem filmom režiral že animirana celovečerca Pobeg s planeta Zemlja (2013) in Trd oreh 2 (2017). To je že 17. celovečerec, ki temelji na animirani TV-seriji programa Nickelodeon.





Studio je že napovedal snemanje nadaljevanja. To bo naslovljeno PAW Patrol: The Mighty Movie (Tačke na patrulji: Mogočni film), v kinematografe pa naj bi prispelo oktobra 2023.

V videoteki DKino si oglejte tudi: