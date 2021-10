Peter Zajec 2 (Peter Rabbit 2: The Runaway)

Peter Rabbit 2: The Runaway © 2021 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Razposajen, nepremišljen, navihan in prikupno poreden Peter Zajec se vrača v zabavnem nadaljevanju animirano-igrane komične pustolovščine iz leta 2018, v videoteki DKino pa si lahko ogledate obe različici tega družinskega filma – sinhronizirano in podnaslovljeno.

ZDA, Avstralija │ 2021 │ 89 min. │ Družinska animirano-igrana komična pustolovščina R: Will Gluck I/G: James Corden, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Margot Robbie IMDb: 6,2/10 │ Rotten Tomatoes: 67 % │ Uporabniki Googla: 84 %

Kar nekaj časa je že minilo, odkar sta Peter Zajec in Tomaž Gregor vsaj na prvi pogled zakopala bojno sekiro. Betka, Tomaž in zajčki so si ustvarili nekakšno družinico, toda Peter se kljub vsemu trudu nikakor ne more otresti svojega nagajivega slovesa.

Na lovu za pustolovščinami zunaj varnega vrta Peter odkrije nov svet, ki ceni njegovo navihanost. Ko pa njegova družina tvega vse, da bi ga našla, se mora Peter odločiti, kakšen zajček želi biti.

"To je preudarna, zabavna, lahkotna mešanica situacijske komike in samorefleksivnega humorja." Courtney Howard, Variety

"Tukaj jih imate – metastvari za odrasle, prisrčnost in situacijska komika za otroke." Michael Ordoña, Los Angeles Times

"Deli prvega filma so mi bili všeč, vendar je nadaljevanje veliko boljše." Charlotte O'Sullivan, London Evening Standard

"Ne verjamem, da bo nadaljevanje kadarkoli postalo priljubljena klasika, vendar je to boljše od prvega filma in otrokom bo všeč." Deborah Ross, The Spectator

Napovednik filma Peter Zajec 2: Zanimivosti: Film so v slovenskih kinematografih predvajali pod naslovom Peter Zajec: Skok v pustolovščino.

. Naslovni lik se je prvič pojavil pred dobrimi 125 leti v pismu, s katerim je želela Potterjeva razvedriti bolnega sina svoje nekdanje guvernante. Slabo desetletje pozneje, leta 1902, je izšla prva od petih izvirnih pravljic o Petru Zajcu. Te so prevedli v 36 jezikov in prodali v 45 milijonih izvodov. Prvi del si je v slovenskih kinodvoranah ogledalo kar 35 tisoč gledalcev in gledalk.

Daisy Ridley , v nadaljevanju pa jo je zamenjala Aimee Horne .

, v nadaljevanju pa jo je zamenjala . Maja 2021 je režiser filma Peter Zajec 2 (2021) in njegovega predhodnika Will Gluck potrdil, da je že skoraj dokončal scenarij za tretji del te animirano-igrane franšize.

potrdil, da je že skoraj dokončal scenarij za tretji del te animirano-igrane franšize. To je zadnji celovečerec, ki ima na koncu odjavne špice leta 1967 uveljavljen logotip ameriškega interesnega združenja filmskih založnikov (MPAA).

To je po Filmu o emojijih (2017) in Petru Zajcu (2018) že tretji animiran celovečerec, ki so ga posneli pod okriljem studia Columbia Pictures in v katerem je liku glas posodil James Corden .



Filmografijo tega priljubljenega angleškega voditelja, komika in igralca sestavljajo še animirani filmi Planet 51 (2009), Troli (2016) in Troli na svetovni turneji (2020).

. Filmografijo tega priljubljenega angleškega voditelja, komika in igralca sestavljajo še animirani filmi Planet 51 (2009), Troli (2016) in Troli na svetovni turneji (2020). Ameriško premiero filma so zaradi pandemije covid-19 kar devetkrat prestavili.



Po prvotnih načrtih bi moral film v severnoameriške kinematografe prispeti 7. februarja 2020, to pa se je nazadnje zgodilo šele 11. junija 2021.

