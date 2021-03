Troli na svetovni turneji (Trolls World Tour)

Trolls World Tour © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

Majhna bitja, ki imajo radi glasbo in ples, se vračajo v zabavnem nadaljevanju animirane uspešnice iz leta 2016. V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena!

ZDA │ 2020 │ 87 min. │ Animirana glasbena komična pustolovščina Režija: Walt Dohrn in David P. Smith Glasovi: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Kelly Clarkson, Sam Rockwell, James Corden Sinhro.: Klemen Bunderla, Katarina Bordner, Jernej Kuntner, Tilen Artač, Neža Buh IMDb: 6,1/10 │ Rotten Tomatoes: 70 % │ Uporabniki Googla: 80 %

Poppi in Branch presenečena odkrijeta, da pripadata enemu od šestih različnih plemen Trolov. Ti so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti glasbe – funku, countryju, technu, rocku, popu in klasični glasbi.

Toda članica rock skupnosti, kraljica Barb, želi ob pomoči svojega očeta, kralja Trasha, uničiti vse druge zvrsti glasbe, da bi rock lahko kraljeval. Poppi in Branch se s prijatelji odpravita obiskat druge dežele v upanju, da bodo združili vse Trole ter rešili glasbo in svet.

"Film Troli na svetovni turneji je jasen v enem – bleščic in mavric nikoli ne bi smeli samodejno enačiti z brezumnostjo." Clarisse Loughrey, Independent

"Priznam, da je moja šibka točka vsak film, ki spominja na eksplozijo v tovarni bleščic." Justin Chang, Los Angeles Times

"Pogosto je videti čudovito, pogosto se sliši odlično in doseže svoj glavni cilj, da v trenutku, ko svet zelo potrebuje nekaj izrazitega veselja, prinese naval sladkorja." Brian Tallerico, RogerEbert.com

Napovednik filma Troli na svetovni turneji: Zanimivosti: Film in njegov predhodnik temeljita na priljubljenih plastičnih igračah, ki jih je leta 1959 ustvaril danski drvar Thomas Dam . Prvega Trola je avtor izdelal iz lesa svoji hčerki zato, ker si ni mogel privoščiti, da bi ji kupil božično darilo.

. Prvega Trola je avtor izdelal iz lesa svoji hčerki zato, ker si ni mogel privoščiti, da bi ji kupil božično darilo. Ester Dean (glas Legsly), Christopher Mintz-Plasse (glas kralja Gristla mlajšega) in Flula Borg (glas Dickory) so imeli vloge v najmanj enem filmu iz trilogije Prava nota, medtem ko je Anna Kendrick (glas Poppy) igrala v vseh treh delih omenjene trilogije.

(glas Legsly), (glas kralja Gristla mlajšega) in (glas Dickory) so imeli vloge v najmanj enem filmu iz trilogije Prava nota, medtem ko je (glas Poppy) igrala v vseh treh delih omenjene trilogije. Justin Timberlake (glas Brancha) je ob premieri filma izrazil upanje, da bodo posneli še približno sedem filmov o Trolih, saj gre po njegovem dobesedno za "darilo, ki se kar naprej obrestuje".

(glas Brancha) je ob premieri filma izrazil upanje, da bodo posneli še približno sedem filmov o Trolih, saj gre po njegovem dobesedno za "darilo, ki se kar naprej obrestuje". Sorežiser filma Troli (2016) Mike Mitchell se je zaradi režije LEGO filma 2 (2019) odpovedal režiji nadaljevanja Trolov, na režijskem stolčku pa ga je zamenjal David P. Smith , za katerega je to celovečerni režijski prvenec.

se je zaradi režije LEGO filma 2 (2019) odpovedal režiji nadaljevanja Trolov, na režijskem stolčku pa ga je zamenjal , za katerega je to celovečerni režijski prvenec. Jonathan Aibel in Glenn Berger .

in . Ozzy Osbourne (glas kralja Trasha) in Mary J. Blige (glas kraljice Essence) sta posodila svoja glasova tudi likoma v animirani komični pustolovščini Sherlock Gnomes (2018).

