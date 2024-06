V zgodnjih torkovih urah je policija v Sag Harborju, enem od krajev v priljubljenem letoviškem območju Hamptons, ustavila voznika, ki je prevozil znak za obvezno ustavljanje in vijugal po cestišču. Ker je zavrnil alkotest, so ga prijeli in odpeljali v pripor, kmalu zatem pa se je v medijih razvedelo, da gre za svetovnega glasbenega zvezdnika Justina Timberlaka.

Policist je bil premlad, da bi ga prepoznal

Zdaj v medije in s tem v javnost prihajajo podrobnosti aretacije, predvsem ta, da je 43-letnega popzvezdnika aretiral policist, ki sploh ni vedel, koga ima v postopku, ker je tako mlad, da Timberlake zanj pač ni več aktualen. "Ni prepoznal ne njegovega obraza ne imena," je za Page Six povedal neimenovani vir.

Timberlakov BMW na posnetku nadzorne kamere, preden ga je ustavila policija. Foto: Profimedia

Trdil je, da je popil le eno pijačo

Policijski zapisnik, ki so ga pridobili pri Page Six, navaja, da je imel Timberlake pordele oči in steklen pogled, iz ust pa naj bi močno zaudarjal po alkoholu. Policistom je sicer zatrdil, da je spil le en martini, a je precej momljal in imel težave z ravnotežjem.

Na prizorišču so bili tudi pevčevi prijatelji, ki so policiste moledovali, naj ga izpustijo, a so bili ti neomajni. Timberlake naj bi po pisanju Page Six ob tem rekel: "To bo uničilo turnejo." Policist ga je vprašal, o kakšni turneji govori, pevec pa je odvrnil: "Svetovni turneji."

Timberlake jutro po aretaciji, ko so ga izpustili iz pripora. Foto: Guliverimage

Timberlake je trenutno res sredi koncertne turneje, do 9. julija ima napovedane koncerte po Severni Ameriki, nato bo od konca julija do septembra nastopal po Evropi. Timberlaka so jutro po aretaciji izpustili iz pripora, 26. julija pa se mora on oziroma njegov odvetnik pojaviti pred sodnikom. Verjetno bo naloga pripadla odvetniku, Timberlake ima namreč ravno na ta dan napovedan koncert na Poljskem.