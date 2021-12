Stillwater © 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

ZDA │ 2021 │ 133 min. │ Kriminalna drama R: Tom McCarthy I: Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Lilou Siauvaud IMDb: 6,6/10 │ Rotten Tomatoes: 74 % │ Uporabniki Googla: 75 %

Brezposelni naftni delavec iz Oklahome Bill Baker odpotuje v francoski Marseille, da bi v zaporu obiskal svojo odtujeno hčerko Allison. Ta je zaprta zaradi umora, a zatrjuje, da je nedolžna.

Allison poskuša izkoristiti nov namig, ki bi jo lahko oprostil, in pritisne na očeta, da angažira pravno ekipo. V želji, da bi si povrnil zaupanje hčerke in odkril resnico, Bill vzame stvari v svoje roke …

"Film spretno raziskuje kulturne ovire, ki nam onemogočajo doseganje osnovnih ciljev, kot je razreševanje umora in povezovanje z ljudmi, ki so drugačni od nas." Johnny Oleksinski, New York Post

"To je premišljena in zapletena študija osebnosti, čeprav je nameščena v zloščenem in manj zanimivem akcijskem trilerju." Simran Hans, Observer

"Občinstvo bo imelo občutek, kot da je res nekje bilo, da so ga ganili ljudje, ki so jih srečali, in da jih je izkušnja izpopolnila. Od filma ne morete zahtevati več." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

Napovednik filma Stillwater: Zanimivosti: Film so premierno predvajali na 74. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu, občinstvo festivala pa je njegove ustvarjalce na čelu z glavnim zvezdnikom filma Mattom Damonom nagradilo s petminutnimi stoječimi ovacijami.

nagradilo s petminutnimi stoječimi ovacijami. Tom McCarthy je v intervjuju pojasnil, da sta se z Mattom Damonom med pripravami na snemanje filma poglobila v kulturo oklahomskih delavcev na naftni ploščadi in z njimi preživela veliko časa.



"Imela sva dostop do njihovih življenj, svetov in družin. Bistveno so prispevali k oblikovanju zgodbe."

Film ohlapno temelji na razvpitem primeru Američanke Amande Knox .



Ta je skoraj štiri leta preživela v italijanskem zaporu po tem, ko je italijansko sodišče njo in njenega takratnega partnerja, Italijana Raffaela Sollecita , leta 2009 obsodilo za umor njene sostanovalke v Perugii, Britanke Meredith Kercher .



Po dolgotrajnem pritožbenem postopku jo je vrhovno sodišče leta 2015 dokončno oprostilo zaradi nepravilne policijske preiskave primera.

Knoxova po drugi strani trdi, da celovečerec brez njenega soglasja krade njeno zgodbo na račun njenega ugleda.



"V resnici mi je primer služil samo za navdih, začel sem razmišljati o odnosu z očetom, tudi meni se je namreč malo pred tem rodila hčerka."



Knoxova po drugi strani trdi, da celovečerec brez njenega soglasja krade njeno zgodbo na račun njenega ugleda.

