Praznično raziskovanje vsega mogočega

Dan v družbi Jeremyja Wada

V četrtek, 24. decembra, ob 9.10. │ Foto: ITV Global

Pridružite se Jeremyju Wadu pri lovu na legendarne plenilce in rečne "pošasti", ki prebivajo v nekaterih najbolj zahrbtnih in mogočnih rekah na planetu.

Gledalce sprva pritegne razburljiva predstavitev velikanskih, spektakularnih in edinstvenih rib, na male zaslone pa ostanemo prikovani zaradi Wadovega druženja s prebivalci obrečnih mest in vasic, pa tudi zaradi njegove strasti do teh krajev in legend, ki stojijo za ribami.

Operacija Zlata mrzlica (Operation Gold Rush)

Premierno od nedelje, 27. decembra, ob 20.15. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

Dan Snow z svojo ekipo poustvari 600 tisoč kilometrov dolgo potovanje zlatosledcev iz 19. stoletja, ki so se odpravili od obale Aljaske do zlatih polj mesta Klondike.

Na pustolovščini se Danu pridružita raziskovalka Felicity Aston in terenski zdravnik dr. Kevin Fong. Skupaj se odpravijo po sledeh zadnje velike zlate mrzlice – svetovnega dogodka, polnega epskih dogodivščin, nevarnosti in junaških zgodb.

Raziskovanje prazničnega obdobja

Cel dan, vsak dan v decembru. │ Foto: Omni Films

Namestite se v naslonjače in se sprostite ter dopustite, da lovci, rudarji, gradbinci, prodajalci in ribiči programa Viasat Explore v tem prazničnem obdobju opravijo delo namesto vas.

Privoščite si toplo čokolado in se naučite, kako rezati žad v kanadskem gorovju, doživite vznemirjenje ob odkritju zlata v avstralski divjini in spoznajte redke živali v najbolj neprijaznih vodah sveta.

Vas zanima, kako prodati redke starodobne avtomobile ali kako zgraditi hotel iz ledu? Vse to in še več boste izvedeli na programu Viasat Explore.