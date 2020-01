Mrtvi ne umirajo (The Dead Don't Die)

Ko ste že mislili, da ste videli vse, je Jim Jarmusch posnel mračno apokaliptično komedijo o invaziji zombijev. Film zaznamujejo ekološki podtoni in režiserjeva značilna mešanica melanholije in čudaškega humorja, izjemno igralsko zasedbo pa sestavljajo Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Iggy Pop in drugi znani obrazi.

ZDA, Švedska │ 2018 │ 93 min. │ Komična grozljivka R: Jim Jarmusch │ I: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi IMDb: 5,5/10 │ Rotten Tomatoes: 56 % │ Uporabniki Googla: 56 %

V zaspanem mestecu Centerville se dogaja nekaj čudnega. Kar se najprej zdi nedolžen, nepojasnljiv fenomen, se kmalu sprevrže v grozljivo in hkrati komično apokalipso zombijev.

Televizijska poročila so strašljiva in znanstveniki so zaskrbljeni, popolnoma nepripravljene policijske sile Centervilla pa so se prisiljene spopasti z živimi mrtveci, da bi rešile svoje mesto.

"Kot je za Jarmuscha značilno, je glasba – z naslovno melodijo na čelu – izjemna in poživlja prav vsak prizor. Čudovita raznolikost članov igralske zasedbe, skupaj z njihovim individualnim smislom za humor, vzdržuje našo pozornost celo takrat, ko začne zmanjkovati navdiha. Majhna, a zelo okusna krvava poslastica." Todd McCarthy, The Hollywood Reporter

"Mislim, da je to eden Jarmuschevih najboljših filmov – živahen, smešen, inteligenten, lep in zelo zelo žalosten /…/." Amy Taubin, Film Comment

"Naj bo še tako trapast in razposajen, njegov pridih fatalizma je ganljiv in celo globoko pretresljiv." Nicholas Barber, BBC

"Ta počasna, a pronicljiva zombijevska komedija, ki Noč živih mrtvecev obrne v resignirano žalostinko za družbo na robu propada, na zabavno dobeseden način sklene Jarmuschevo novo preokupacijo z življenjem ob koncu sveta (in kulturnim razkrojem, ki sodi zraven)." David Ehrlich, IndieWire

Napovednik filma Mrtvi ne umirajo: Zanimivosti: Jim Jarmusch (Bolj čudno od raja, Noč na zemlji) velja za enega vodilnih ameriških neodvisnih režiserjev.

(Bolj čudno od raja, Noč na zemlji) velja za enega vodilnih ameriških neodvisnih režiserjev. Film je 14. maja 2019 odprl 72. mednarodni filmski festival v Cannesu.

Ideja o projektu se je rodila na koncu snemanja filma Večna ljubimca (2013). Takrat je Jarmusch ekipi prvič naznanil, da namerava posneti film o zombijih.



Tildo Swinton , koga bi želela igrati, mu je ta odvrnila: "Rada bi igrala pogrebnico, ki ostane brez dela, ker mrtvi ne umrejo." "To je bilo to. Jim se je zasmejal in odšel," je še dodala igralka.

, koga bi želela igrati, mu je ta odvrnila: "Rada bi igrala pogrebnico, ki ostane brez dela, ker mrtvi ne umrejo." "To je bilo to. Jim se je zasmejal in odšel," je še dodala igralka. Večina igralcev in igralk ( Steve Buscemi , Adam Driver , Bill Murray , Chloë Sevigny , Rosie Perez , Tilda Swinton) in glasbeniki Tom Waits , RZA in Iggy Pop so v preteklosti že sodelovali z Jarmuschem.

( , , , , , Tilda Swinton) in glasbeniki , in so v preteklosti že sodelovali z Jarmuschem.

Film je poln referenc na grozljivo klasiko Georgea A. Romera Noč živih mrtvecev (1968). Ena od teh je tudi nastop zloglasnega golega zombija, ki ga je upodobila izvirna igralka.

