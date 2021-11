Dnevnik iz Guantanama (The Mauritanian)

Dramski triler oskarjevca Kevina Macdonalda (Zadnji škotski kralj) pripoveduje resnično zgodbo o Mavretancu, ki je bil brez obtožbe in sojenja kar 14 let zaprt v zloglasnem ameriškem vojaškem taborišču Guantanamo. Jodie Foster je za stransko vlogo njegove odvetnice prejela zlati globus, za to nagrado pa je bil nominiran tudi glavni igralec Tahar Rahim.