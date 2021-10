Vohunska igra (The Courier)

Nominiranec za oskarja Benedict Cumberbatch v napetem trilerju o britanskem poslovnežu, ki je med hladno vojno obveščevalni službi MI6 pomagal pridobiti podatke o sovjetskem jedrskem programu in s tem končati kubansko raketno krizo. Film temelji na resničnih dogodkih.

ZDA, Velika Britanija │ 2020 │ 106 min. │ Zgodovinski biografski triler R: Dominic Cooke I: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Jessie Buckley, Angus Wright IMDb: 7,1/10 │ Rotten Tomatoes: 86 % │ Uporabniki Googla: 85 %

Zgodba se odvija v času hladne vojne, temelji pa na resničnih dogodkih iz življenja Grevilla Wynna – britanskega poslovneža, ki je zaradi svojih pogostih potovanj postal zanimiv za obveščevalno službo MI6.

Ta ga je sčasoma rekrutirala v enega od kurirjev za prenos najzaupnejših informacij. Wynne je zgradil skrito in nevarno partnerstvo s sovjetskim častnikom Olegom Penkovskim, da bi tako prišel do podatkov, ki bi pomagali preprečiti jedrsko vojno in končati kubansko raketno krizo.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

"To je prekleto dobra, eksplozivno napeta zgodba, ki se osredotoča na prijateljstvo, ki se razvije med dvema moškima na nasprotnih straneh. Preprosto odlično." Deborah Ross, The Spectator

"V tej zgodbi o malo verjetnem prijateljstvu, ki je spremenilo potek zgodovine, je resnična drama in celo vznemirjenje." Chris Hewitt, Empire Magazine

"To je ena od najbolj izjemnih vohunskih zgodb 20. stoletja, toda Vohunska igra jo modro predstavi kot zgodbo o osebni zvestobi namesto o geopolitiki ali vohunjenju." Bilge Ebiri, New York Magazine

Napovednik filma Vohunska igra: Zanimivosti: Film Vohunska igra (2020) so pod naslovom Ironbark (angleški izraz za različne vrste dreves iz rodu evkaliptusa in psevdonim sovjetskega časnika Olega Penkovskega ) premierno predvajali 24. januarja 2020 na festivalu neodvisnega filma Sundance in ga pozneje prenaslovili v The Couirer (Kurir).



Na redni spored kinematografov v ZDA bi moral prispeti že 28. avgusta 2020, vendar so premiero filma zaradi pandemije novega koronavirusa večkrat prestavili in ga v kinematografe nazadnje poslali 13. avgusta 2021.

) premierno predvajali 24. januarja 2020 na festivalu neodvisnega filma Sundance in ga pozneje prenaslovili v The Couirer (Kurir). Na redni spored kinematografov v ZDA bi moral prispeti že 28. avgusta 2020, vendar so premiero filma zaradi pandemije novega koronavirusa večkrat prestavili in ga v kinematografe nazadnje poslali 13. avgusta 2021. Ko je režiser filma Dominic Cooke prebral scenarij Toma O'Connorja , si je v vlogi Grevilla Wynna takoj predstavljal Benedicta Cumberbatcha .



Williama Shakespeara , Cumberbatch pa je v njej upodobil angleškega kralja Riharda III.

prebral scenarij , si je v vlogi takoj predstavljal . , Cumberbatch pa je v njej upodobil angleškega kralja Riharda III. To je po filmih Kotlar, Krojač, Vojak, Vohun (2011) in Igra imitacije (2014) že tretji celovečerec Benedicta Cumberbatcha, ki govori o britanski obveščevalni službi, in drugi od teh, ki se v celoti dogaja med hladno vojno.

Merab Ninidze je bil za vlogo Olega Penkovskega nominiran za nagrado britanskega neodvisnega filma za najboljšega stranskega igralca.

je bil za vlogo Olega Penkovskega nominiran za nagrado britanskega neodvisnega filma za najboljšega stranskega igralca. Ruski igralec Vladimir Čuprikov je v tem filmu že drugič upodobil nekdanjega sovjetskega voditelja Nikito Hruščova . Prvič ga je igral v ruski dokumentarno-igrani drami Gagarin: Prvi v vesolju (2013).

je v tem filmu že drugič upodobil nekdanjega sovjetskega voditelja . Prvič ga je igral v ruski dokumentarno-igrani drami Gagarin: Prvi v vesolju (2013). Merab Ninidze je bil za vlogo sovjetskega časnika Olega Penkovskega nominiran za nagrado britanskega neodvisnega filma za najboljšega stranskega igralca.

je bil za vlogo sovjetskega časnika nominiran za nagrado britanskega neodvisnega filma za najboljšega stranskega igralca. Na začetku filma liki omenijo neuspeh Cie v povezavi z vohunom, imenovanim Popov.



Gre za Pjotra Semjonoviča Popova – uslužbenca sovjetske vojaške obveščevalne službe, ki je med drugo svetovno vojno sodeloval s Cio, pozneje, ko je bil nameščen na Dunaju, pa je postal dvojni agent.



Leta 1959 so ga sovjetske oblasti aretirale in ga leto pozneje usmrtile.



Zanimivo je, da je srbski vohun z enakim priimkom, Duško Popov, med drugo svetovno vojno deloval kot dvojni agent britanske obveščevalne službe MI6, prav ta pa je bil tisti, ki naj bi navdihnil angleškega pisatelja Iana Fleminga, da ustvari lik Jamesa Bonda.

V videoteki DKino si oglejte tudi: