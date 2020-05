Bloodshot © 2020 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Bloodshot © 2020 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

ZDA │ 2020 │ 104 min. │ Akcijski ZF-film R: David S. F. Wilson│ I: Vin Diesel, Eiza González, Toby Kebbell, Guy Pearce IMDb: 5,7/10 │ Rotten Tomatoes: 30 % │ Uporabniki Googla: 84 %

Elitni vojak Ray Garrison izgubi svoje življenje, a ga korporacija, ki proizvaja orožje, s pomočjo nanotehnologije znova oživi in iz njega ustvari stroj za ubijanje.

Ko ta spozna, da je ujet med resnico in manipulacijami korporacije, se z novimi sposobnostmi, kot sta nadčloveška moč in sposobnost celjenja, odpravi na maščevalni pohod.

"Diesel ujame pravo ravnotežje med poglobljenim razmišljanjem in brezglavostjo, Guy Pearce pa prispeva več prepričljivosti kot je to potrebno ..." Ben Kenigsberg, New York Times

"Bloodshot je živahen in prijazno neumen akcijski film, ki ga ob prisotnosti Vin Diesela dobi dodaten odmerek vzdušja." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

Napovednik filma Bloodshot: Zanimivosti: Film temelji na stripih ameriške stripovske založbe Valiant Comics, naslovni lik pa se je v njih prvič pojavil leta 1992.



Po tem, ko sta se režiji filma odpovedala David Leitch (Atomska blondinka, Deadpool 2) in Chad Stahelski (John Wick, John Wick2), je za režijsko taktirko poprijel režijski novinec in mojster posebnih učinkov pri filmu Maščevalci: Ultronova doba (2015) Dave Wilson .

(Atomska blondinka, Deadpool 2) in (John Wick, John Wick2), je za režijsko taktirko poprijel režijski novinec in mojster posebnih učinkov pri filmu Maščevalci: Ultronova doba (2015) . Glavnega zlikovca dr. Emila Hartinga bi moral upodobiti Michael Sheen (Kraljica, Frost/Nixon), a je ta zaradi prekrivajočih urnikov projekt opustil, lik pa je nazadnje odigral Guy Pearce (Memento).

(Kraljica, Frost/Nixon), a je ta zaradi prekrivajočih urnikov projekt opustil, lik pa je nazadnje odigral (Memento). Vin Diesel je igral Dominica Toretta v osmih filmih iz franšize Hitri in drzni, Eiza González po je upodobila Madame M v izpeljanki omenjene franšize, filmu Hitri in drzni: Hobbs in Shaw (2019) .

je igral Dominica Toretta v osmih filmih iz franšize Hitri in drzni, po je upodobila Madame M v izpeljanki omenjene franšize, filmu . Leta 2017 so poročali, da se je za vlogo Bloodshota pogajal oskarjevec Jared Leto (Klub zdravja Dallas, Odred odpisanih).

