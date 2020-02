Terminator: Temačna usoda (Terminator: Dark Fate)

Terminator: Dark Fate © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Režiser Tim Miller (Deadpool) in producent James Cameron predstavljata novo razburljivo poglavje slovite akcijske franšize, v boju proti naprednemu Terminatorju pa moči znova združita zvezdnika prvih dveh filmov Linda Hamilton in Arnold Schwarzenegger.

ZDA, Kitajska │ 2019 │ 122 min. │ Akcijska ZF-pustolovščina R: Tim Miller│ I: Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Gabriel Luna IMDb: 6,3/10│ Rotten Tomatoes: 70 % │ Uporabniki Googla: 82 %

Desetletja po tem, ko je Sarah Connor preprečila sodni dan, roboti iz prihodnosti v sedanjost znova pošljejo najnaprednejši smrtonosen stroj, da bi odpravil prihodnjega vodjo človeškega upora.

Nov Terminator začne ogrožati življenje mladega dekleta, po robu pa se mu postavita napredna vojakinja iz prihodnosti, žilava Sarah Connor, ter njen stari sovražnik in nepričakovani zaveznik T-800.

"Režiser Tim Miller (Deadpool) je pritisnil na gumb za ponastavitev in poiskal ravno pravo mešanico akcije, suspenza in, ko je to potrebno, komičnega olajšanja stare šole." Michael O'Sullivan, Washington Post

"Kdo bi lahko rešil to franšizo, če ne prav Linda Hamilton? Pojdi z njo, oblegana intelektualna lastnina, če želiš preživeti!" David Fear, Rolling Stone

Napovednik filma Terminator: Temačna usoda: Zanimivosti: Terminator: Temačna usoda je šesti celovečerec v franšizi Terminator in služi kot neposredno nadaljevanje filmov Terminator (1984) in Terminator 2: Sodni dan (1991), saj spregleda dogodke v filmih Terminator 3: Vstaja strojev (2003), Terminator: Odrešitev (2009) in Terminator Genisys (2015), zanemari pa tudi dogodke iz serije Terminator: Kronike Sare Connor (2008-2009).

Linde Hamilton (Sarah Connor) in Arnolda Schwarzeneggerja (T-800) po filmu Terminator 2: Sodni dan ter prvi film v franšizi, v katerem je Hamiltonova navedena kot glavna zvezda.

(Sarah Connor) in (T-800) po filmu Terminator 2: Sodni dan ter prvi film v franšizi, v katerem je Hamiltonova navedena kot glavna zvezda. Schwarzenegger je bil na začetku snemanja tega filma star 71 let, v vlogi Terminatorja pa se je prvič preizkusil pri 36 letih.

Brett Azar je bil Schwarzeneggerjev telesni dvojnik že med produkcijo filma Terminator Genisys (2015), pri obeh filmih pa so na njegovem obrazu poustvarili zvezdnikov mladostni obraz.

je bil Schwarzeneggerjev telesni dvojnik že med produkcijo filma Terminator Genisys (2015), pri obeh filmih pa so na njegovem obrazu poustvarili zvezdnikov mladostni obraz. Suzy Amis, ločil.

ločil. To je po Terminatorju 3: Vstaji strojev prvi film v franšizi, ki je prejel cenzorsko oznako R (mlajši od 17 let si film lahko ogledajo v spremstvu staršev ali odraslih skrbnikov), medtem ko sta njegova predhodnika prejela cenzorsko oznako PG-13 (film vsebuje gradivo, ki morda ni primerno za otroke, mlajše od 13 let).

