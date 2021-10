Bdenje (The Vigil)

ZDA │ 2019 │ 86 min. │ Grozljivka R: Keith Thomas I: Dave Davis, Lynn Cohen, Menashe Lustig, Malky Goldman IMDb: 5,8/10 │ Rotten Tomatoes: 90 % │ Uporabniki Googla: 70 %

Nekdaj pobožen Jud Yakov zaradi denarne stiske nekega večera sprejme mesto šomerja – osebe, ki jo najamejo, da bedi ob umrlem članu skupnosti in pazi na telo pokojnika.

Zaupanja vreden rabin Reb Shulem mu ponudi, da bi kot šomer bedel ob nedavno umrli osebi, ki je preživela holokavst. Yakov to opravilo nejevoljno sprejme, ko se vrne domov, pa se mu posveti, da ni vse tako, kot bi moralo biti. To vsekakor ne bo bedenje v tišini …

"Sklicevanje na holokavst je kot rekvizit žanrskega filma tvegano početje in nekaj, kar se je prvemu filmu o Možeh X komajda izšlo. Film Bdenje to uspešno izpelje." Phil Hoad, Guardian

"Tudi ko se film Bdenje ustali v znani rutini, se te naloge loti s prefinjenim, včasih celo elegantnim pristopom k formuli hiše, v kateri straši." Eric Kohn, indieWire

"Bdenje obdaja strašljiva grozljivost. Film je hkrati grozljiv in impresiven v svoji obravnavi folklore in starega vraževerja. Razsvetljujoče in resnično privlačno." Linda Marric, The Jewish Chronicle

Napovednik filma Bdenje: Zanimivosti: Celovečerni prvenec ameriškega režiserja in scenarista judovskih korenin Keitha Thomasa so premierno prikazali septembra 2019 na 44. mednarodnem filmskem festivalu v Torontu.







Njen ustanovitelj in generalni direktor je producent Jason Blum , pod okrilje te produkcijske hiše pa med drugim spadajo franšize Paranormalno, Čistka in Zakleti ter kritiško in komercialno uspešni filmi Razcepljen (2016), Zbeži! (2016), Srečen smrtni dan (2017), Noč čarovnic (2018) in Mi (2019).

Kot velik oboževalec grozljivk se je odločil, da jo bo tudi sam posnel. Pri tej je želel prikazati vidik, ki bi bil hkrati svež in oseben, zato je izbral judovsko tematiko. Zdelo se mu je namreč, da si pred tem še nikoli ni ogledal resnične judovske grozljivke.

. Ta je najbolj znana po vlogah v filmih München (2005), Na muhi (2008) in Igre lakote: Kruto maščevanje (2013). Keith Thomas je pod okriljem produkcijske hiše Blumhouse Productions posnel še neizdano priredbo grozljivke Nekontrolirana moč (Firestater, 1984).



Ta še nima napovedanega datuma premiere, glavno vlogo v novi upodobitvi istoimenskega romana Stephena Kinga pa bo odigral Zac Efron.

