Ne povej nikomur (Don't Tell a Soul)

Zvezdnik TV-serije Pisarna Rainn Wilson v napeti srhljivki o najstniških bratih, ki se po ponesrečenem ropu znajdeta pred zahtevno izbiro – naj pomagata varnostniku, ki je zaradi njiju obtičal na dnu zapuščenega vodnjaka, ali naj ga pustita tam in tvegata, da ga nikoli ne bodo našli?

ZDA │ 2020 │ 79 min. │ Srhljivka R: Alex McAulay I: Jack Dylan Grazer, Fionn Whitehead, Rainn Wilson, Mena Suvari IMDb: 5,9/10 │ Rotten Tomatoes: 71 % │ Uporabniki Googla: 74 %

Matt in Joey, težavna najstniška brata iz delavske družine v Kentuckyju, poskušata iz zapuščene hiše ukrasti pločevinko, polno denarja, da bi svoji bolni materi pomagala plačati zdravniške račune.

Toda rop gre po zlu, varnostnik, ki ju je pregnal v gozd, pa ponesreči pade na dno zapuščenega vodnjaka. Bo Joey storil tisto, kar je prav, ali bo poslušal svojega psihotičnega starejšega brata?

"Ta učinkovit, pameten in čustven triler temelji na samo štirih likih in nekaj razpoložljivih prizoriščih, kljub temu pa ironično razkrije presenetljivo število pretresov in plasti." Jeffrey M. Anderson, Common Sense Media

"McAulay ponuja dovolj razlogov, da nas ohranja pri ogledu filma, saj skrbno razvija svoje like, hkrati pa osrednjemu zapletu o preživetju dodaja potrebno nenavadnost." Brian Orndorf, Blu-ray.com

"Ta dobro posnet in neprijeten film ni niti konvencionalen triler niti popolnoma verodostojen kot drama, kljub temu pa po stranski cesti izvede nekakšno gledališče grozot, ki je vredno ogleda." Dennis Harvey, 48 Hills

Napovednik filma Ne povej nikomur: Zanimivosti: Varnostnika Dava Hambyja je upodobil zvezdnik humoristične TV-serije Pisarna (2005–2013) Rainn Wilson .



Ta je bil za vlogo nevrotičnega prodajalca Dwighta Schruta nominiran za tri emmyje, njegov soigralec v filmu Ne povej nikomur (2020), Jack Dylan Grazer (Joey Chambliss), pa je bil tak ljubitelj serije in igralčevega lika v njej, da se mu je v prvih pogovorih z Wilsonom jezik zaradi treme precej zapletal.



Grazer je svojo začetno tremo pojasnil z besedami: "Dwight je moj idol, TV-serijo Pisarna pa ljubim bolj kot karkoli drugega na tem svetu."

V drami Lepi fant (2018) je igral ob boku še enega zveznika TV-serije Pisarna Steva Carella , ogledali pa smo si ga lahko tudi v grozljivkah Tisto (2017) in Tisto: Drugo poglavje (2019) ter v komični akcijsko-domišljijski pustolovščini Shazam! (2019).

V drami Lepi fant (2018) je igral ob boku še enega zveznika TV-serije Pisarna , ogledali pa smo si ga lahko tudi v grozljivkah Tisto (2017) in Tisto: Drugo poglavje (2019) ter v komični akcijsko-domišljijski pustolovščini Shazam! (2019). Alexa McAulayja so premierno prikazali septembra 2020 na festivalu ameriškega filma v Deauvillu v Franciji.



Po prvotnih načrtih bi morali film premierno predvajati že aprila 2020 na newyorškem filmskem festivalu Tribeca, vendar so festival zaradi pandemije virusa Covid-19 odpovedali.

