Zvezdnika sta se razveselila tretjega skupnega otroka

Sedemintridesetletna pevka Ciara se je četrtega otroka razveselila s 35-letnim možem Russllom Wilsonom, veselo novico pa je sporočila na svojem Instagram profilu. Hčerka Amora Princess Wilson se je rodila v ponedeljek, ob rojstvu pa je tehtala nekaj več kot štiri kilograme, poroča portal People.

"Tako te imamo radi," sta poleg fotografije dojenčice v skupni objavi na Instagramu zapisala srečna zakonca.

Ciara ima z možem Wilsonom zdaj dve hčerki in sina, triletnega Wina Harrisona in šestletno Sienno Princess ter novorojenko, pevka pa ima tudi starejšega devetletnega sina Future Zahirja iz preteklega razmerja z raperjem Futurjem.

Da pričakuje naraščaj, sporočila avgusta

Že avgusta je pevka, tekstopiska in igralka objavila novico, da pričakuje svojega četrtega otroka, tretjega z igralcem ameriškega nogometa in branilcem v ekipi Denver Broncos Russllom Wilsonom. Med nosečnostjo je pevka po poročanju virov veliko potovala in delala.

"Presenetljivo je, koliko energije ima, ko je noseča," je povedal eden izmed virov blizu zvezdnice in dodal, da je ena izmed tistih mater, ki ima energijo skozi celotno nosečnost. Kot je še povedal vir blizu družini, pevka svoje življenje imenuje organiziran kaos, ki ga dvigne še na drugo stopnjo.

