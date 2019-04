Zvezdnika navdušena nad Rovinjem: Hrvaška je čudovita #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli konec tedna so v Istri začeli snemati hollywoodski film, v katerem med drugim nastopata Salma Hayek in Samuel L. Jackson. Igralca sta ob prihodu na Hrvaško že delila prve navdušene vtise.

V Rovinju vse od petka vlada pravo obsedeno stanje, tja je namreč prispela ekipa filma The Hitman's Wife's Bodyguard, ki si je za snemalno lokacijo izbrala ta istrski biser in tudi več drugih bližnjih mest. V prihodnjem mesecu bodo snemali še na Reki, v Trstu in Zagrebu.

Med glavnimi igralci v filmu sta zvezdnika Salma Hayek in Samuel L. Jackson, ki sta prve dni v Rovinju že izkoristila za sprehod po tamkajšnjih ulicah, navdušene vtise pa sta delila tudi na Instagramu.

"Prispeli smo na novo magično lokacijo," je ob fotografiji s soigralcem zapisala Salma Hayek, Jackson pa je objavil več utrinkov iz mesta in zapisal: "Nova lokacija obeta, Hrvaška je na prvi pogled čudovita!"

Jackson je fotografije sicer posnel iz novega prestižnega hotela, ki so ga v Rovinju odprli pred kratkim in ki se lahko zdaj pohvali, da so med njegovimi prvimi gosti prav hollywoodski zvezdniki.

V Rovinj je ob Hayekovi in Jacksonu prispel tudi Ryan Reynolds, a ga fotografom za zdaj še ni uspelo ujeti v objektiv, prav tako za zdaj še molči na družbenih omrežjih. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi se trojici na snemanju kmalu pridružilo še eno zveneče ime - Morgan Freeman.

