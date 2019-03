Hollywodska smetana snema pri sosedih: aprila v Trstu, maja v Zagrebu

Salma Hayek, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas in Morgan Freeman kmalu prihajajo v našo soseščino, na več hrvaških lokacijah in v Trstu bodo snemali nov film.

Poročali smo že, da bodo Salma Hayek, Ryan Reynolds in Samuel L. Jackson to pomlad v Rovinju snemali film The Hitman's Wife's Bodyguard, nadaljevanje akcijske komedije Krij mi hrbet (The Hitman's Bodyguard).

Zdaj pa se je izkazalo, da naši južni sosedje zvezdnikov ne bodo gostili le v Rovinju, temveč tudi v Zagrebu in Rijeki, ob hrvaških lokacijah pa bodo del snemanja opravili v Trstu.

Kot poroča tržaški Primorski dnevnik, se bo zvezdniška druščina na Tržaškem mudila od 17. do 27. aprila, ob Hayek, Reynoldsu in Jacksonu naj bi tam snemala tudi Morgan Freeman in Antonio Banderas.

V Trst prideta tudi Morgan Freeman in Antonio Banderas. Foto: Getty Images

V Trstu bodo snemali na osrednjem trgu, gradu Miramare pa tudi na morju

V Trstu bodo snemali na več lokacijah, od Velikega trga (Piazza Unità) in starega tržaškega pristanišča do gradu Miramare in tamkajšnjega parka. Na morju pred Trstom naj bi posneli tudi akcijski prizor pobega s čolnom, ki bo na zahtevo okoljevarstvenikov moral imeti električni pogon, piše spletni portal Trieste Cafe.

Ena od snemalnih lokacij v Trstu bo spektakularni Veliki trg (Piazza Unita). Foto: Getty Images

Snemali bodo na zagrebških tramvajih

Po Trstu se bo ekipa preselila v Zagreb, tam bo snemanje teklo od 1. do 12. maja, poroča hrvaški časopis Jutarnji list. Večino prizorov bodo posneli v okolici muzeja Mimara pa tudi v sami stavbi, ena od snemalnih lokacij bo še železniška postaja Zagreb-Zahod, ob tem pa naj bi snemali tudi na zagrebških tramvajih.

Zagreb bo v filmu "igral" samega sebe. Foto: Pixabay

Glavno hrvaško mesto bo namreč v filmu "igralo" samega sebe, medtem ko bodo v Rovinju posneli prizore, ki so v filmu postavljeni na Amalfijsko obalo.

Ob Rovinju in Zagrebu bodo nekaj prizorov posneli tudi na Reki, še piše Jutarnji list.

