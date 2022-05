Zvezdnik se je opravičil zaradi fotografij iz Vatikana

42-letni igralec Jason Momoa se je pred dnevi nahajal v Rimu, kjer je snemal film Fast X, 10. del filmske sage Hitri in drzni.

Oboževalci so bili nezadovoljni

Zvezdnik je 9. maja na svojem profilu na Instagramu objavil fotografije, na katerih pozira pod slavnimi Michelangelovimi poslikavami, ki krasijo stene in strope kapele. Zapisal je: "Ljubim te Italija. Kako lep začetek našega prostega dneva."

A nezadovoljni oboževalci so v komentarjih hitro poudarili, da je obiskovalcem običajno prepovedano fotografirati ali snemati v kapeli, ki se nahaja v Vatikanu. Zapisali so, da ni pošteno, da je zvezdnikom in bogatim dovoljeno fotografiranje, navadnim ljudem pa ne.

Cerkvi je namenil lepo donacijo

V soboto je Momoa objavil še en videoposnetek, v katerem je spregovoril o Rimu in se oboževalcem opravičil za slikanje v kapeli. Povedal je: "To je moj zadnji dan v Rimu in ljubim vas Italija. Če ste kdaj pomislili, da vaše kulture ne spoštujem, to ni bil moj namen." Omenil je, da je Vatikan in Sikstinsko kapelo že obiskal, ko je bil star 19 ali 20 let.

"Ugotovil sem, da se ljudje resnično želijo fotografirati z mano. Bil sem zelo spoštljiv in prosil sem za dovoljenje za tisto, kar sem mislil, da bi bilo v redu. Nikoli ne bi želel storiti ničesar, kar ne bi spoštovalo kulture nekoga drugega. Če sem to storil, se opravičujem. Vsekakor sem za ta zasebni trenutek plačal in cerkvi namenil lepo donacijo," je še dodal.

Video z opravičilom je dosegel že več kot 3,6 milijona ogledov.