So fotografi ujeli nov zvezdniški par?

Na eni od zabav po podelitvi oskarjev sta se igralca Kate Beckinsale in Jason Momoa zelo očitno spogledovala.

Šušlja se, da ima Hollywood nov zvezdniški parček. To naj bi bila igralca Jason Momoa in Kate Beckinsale, ki so ju paparaci po podelitvi oskarjev ujeli na zabavi revije Vanity Fair.

Videti je bilo, da v družbi drug drugega zelo uživata, Momoa je kavalirsko slekel suknjič in z njim ogrnil lepo britansko igralko, po besedah očividcev jo je nekajkrat tudi objel okoli ramen, poroča E! News.

Momoa je sicer le nekaj ur pred tem, na rdeči preprogi Oskarjev, zanikal govorice, da se z nekdanjo ženo Liso Bonet trudita zakrpati zvezo, potem ko sta v začetku letošnjega leta naznanila razhod. "Ne, ne nameravava več biti skupaj," je dejal, "za vedno pa bova družina. Imava dva čudovita otroka."

