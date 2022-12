Hollywoodska zvezdnica na sprejemu hrvaških nogometašev: "Neverjetno"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znana igralka, ki v Zagrebu snema nov akcijski spektakel, se je udeležila množičnega sprejema hrvaške nogometne reprezentance v središču Zagreba in bila navdušena nad navijaškim vzdušjem.

"To je bilo neverjetno. Tako je Hrvaška doma pozdravila svojo nogometno ekipo ne glede na rezultat. In med množico ljudi na ulicah se nihče ni tepel ali čudno obnašal. Zagreb, osvojil si moje srce, čestitam za tretje mesto," je na družbenem omrežju Instagram ob posnetkih množic, ki so v nedeljo prišle na Trg bana Jelačiča v Zagrebu pozdravit hrvaške nogometaše, zapisala igralka Kate Beckinsale.

49-letna angleška igralka v Zagrebu že od začetka novembra snema svoj novi film, akcijski spektakel Canary Black, v prostem času pa se rada poda po mestu in utrinke deli na Instagramu. Med drugim si je tako ogledala zagrebški adventni sejem, skupaj z domačini pa je spremljala tudi tekme na nogometnem prvenstvu, kjer je navijala tako za svoje rojake Angleže kot za hrvaško moštvo.

