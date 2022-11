Ekskluzivno predstavljamo prvo fotografijo Kate Beckinsale s snemanja filma Canary Black v distribuciji Blitz Filma, ki ga te dni snemajo v Zagrebu

Kate Beckinsale je kinematografskemu občinstvu že poznana po svojih akcijskih vlogah v filmih Underworld in Jolt, zdaj pa v novem filmu igra CIA agentko Avery Graves. V glavni vlogi se ji pridruži Rupert Friend, ki ga gledalci dobro poznajo iz serij Anatomija škandala in Obi-Wan Kenobi.

Teroristi izsiljujejo vrhunsko operativko Cie Avery Graves, da bi izdala svojo državo in s tem rešila svojega ugrabljenega moža. Odrezana od celotne ekipe se Avery obrne na svoja podtalna poznanstva, da bi preživela in čim prej našla tisto, kar ugrabitelji želijo. Izdana na vsakem koraku se mora zanesti na svoje vrhunsko usposabljanje in izpiljene bojne sposobnosti v tej smrtonosni situaciji, ki bi lahko sprožila svetovno krizo.

Režiser filma je Pierre Morel, ki stoji za kinematografskimi uspešnicami 96 ur in Peppermint, medtem ko je za scenarij zaslužen Matthew Kennedy. Velika imena svetovne kinematografije se tu ne končajo, direktor fotografije je namreč sloviti Thierry Arbogast, slavni direktor fotografije velikih uspešnic Luca Bessona Peti element in Lucy, za scenografijo pa skrbi Sebastian Krawinkel, znan po svojih delih pri filmih Okoli sveta v 80 dneh in Most Wanted Man.

Canary Black producirajo Sébastien Raybaud in John Zois iz Antona, Carsten Lorenz, Renee Tab in Christopher Tuffin iz Sentient Entertainment, Jeff Elliott za Brickell & Broadbridge International in Marina Grasic za Oakhurst Entertainment. Igor A. Nola iz MP Filmske Produkcije je hrvaški storitveni producent. Pierre Morel in Kate Beckinsale sta tudi izvršna producenta filma.