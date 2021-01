Zvezdnik končno potrdil veselo novico #video

Pevec in igralec Justin Timberlake je po pol leta skrivnostnosti končno potrdil veselo novico, da sta se z ženo, igralko Jessico Biel, razveselila drugega otroka, in sicer sina. Razkril je tudi njegovo ime.

39-letni Justin Timberlake je prek videoklica gostoval v pogovorni oddaji The Ellen DeGeneres Show in prvič javno potrdil, da sta se z leto mlajšo ženo Jessico Biel v preteklem letu razveselila drugega otroka, poroča portal Entertainement News. Petletnemu sinu Silasu se je pridružil še en deček.

Pred nekaj meseci sta se Jessica Biel in Justin Timberlake razveselila še enega sina. Foto: Getty Images

"Razkril vam bom njegovo ime. Ime mu je Phineas in je krasen," je povedal ter dodal, da je bila voditeljica Ellen DeGeneres pravzaprav ena izmed prvih in hkrati redih oseb zunaj ožje družine, s katero sta delila novico o nosečnosti. "Tako je prikupen in noben od nas ne spi, a smo vzhičeni. Vzhičeni smo in ne bi mogli biti srečnejši. Zelo smo hvaležni," je še povedal.

Da se je slavni par razveselil drugega otroka, je sicer pred nekaj meseci potrdil tudi Justinov prijatelj in nekdanji član skupine *NSYNC Lace Bass. A kaj več od tega, da sta zvezdnika res drugič postala starša, ni hotel razkriti.