Zvezdnik po obtožbah o prevari: Opravičujem se svoji čudoviti ženi #video

Potem ko so v javnost pricurljali posnetki, na katerih si je pevec in igralec Justin Timberlake neobičajno blizu s soigralko, se je javno opravičil za "spodrsljaj".

Pred dobrim tednom dni je britanski The Sun objavil posnetke, na katerih se Justin Timberlake spogleduje in dotika z Alisho Wainwright, soigralko, s katero v New Orleansu snema nov film.

S tem se je sprožil val ugibanja, ali se njegov zakon z igralko Jessico Biel krha, oba pa sta se zavila v popoln molk. Vse do zdaj - Timberlake je namreč na Instagramu objavil sporočilo, v katerem se opravičuje ženi in njuni družini.

"Opravljivim zapisom se izogibam, kolikor se lahko, toda mislim, da moram zaradi svoje družine komentirati nedavne govorice, ki so prizadele ljudi, ki jih imam rad," je začel zapis.

"Pred nekaj tedni sem pokazal zelo slabo presojo, toda naj bo jasno - med mano in mojo soigralko se ni zgodilo nič," je nadaljeval, "tisto noč sem veliko preveč spil in obžalujem svoje obnašanje. Moral bi vedeti, da to ni prav. Svojemu sinu nočem biti tak vzornik. Opravičujem se svoji čudoviti ženi in družini, ker sem jih spravil v takšno zadrego, zdaj se trudim biti najboljši mož in oče, kot sem lahko. Takrat to nisem bil."

Objava na Instagramu je pri njegovih sledilcih sprožila različne odzive. Nekateri, predvsem zvezdniški sledilci, so mu izrazili podporo, več pa je bilo komentarjev, da opitost ne more in ne sme biti opravičilo za takšno obnašanje. "Tvoje družine niso prizadele govorice, ampak tvoja dejanja," mu je napisala ena od sledilk, druga pa je dodala: "Manj pij in več razmišljaj."

