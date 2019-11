Poročen igralec ujet z drugo #video

Po spletu so zakrožile fotografije in video, na katerih je očitno vinjen Justin Timerlake precej domač z igralko Alisho Wainwright, s katero trenutno skupaj snemata film Palmer. Na druženju po snemanju sta se držala za roke, Alisha pa je Justina tudi prijela za koleno.

Fotografije in video je posnel portal The Sun in tudi razkril zgodbo, na njih pa se pevec in igralec Justin Timberlake skupaj s soigralko v novem filmu Alisho Wainwright ter še nekaj drugimi ljudmi zadržuje na terasi enega od lokalov v New Orleansu, kjer poteka snemanje. A v nekem trenutku sta se soigralca začela spogledovati in si izmenjevati dotike. Držala sta se za roke, 30-letna igralka pa je svojega igralskega kolega tudi držala za koleno.

"Smejala sta se," so za The Sun povedali očividci in dodali, da je bil Justin več kot očitno precej vinjen. Celo tako zelo, da se je, ko je vstal izza mize na terasi, komaj obdržal na nogah. A še preden sta odšla v notranjost bara, sta bila soigralca skoraj 40 minut sama na terasi, saj so se preostali iz druščine umaknili, so še zatrdili. Poleg tega Timberlake na nočnem druženju ni nosil poročnega prstana.

hmmm justin timberlake….let me go listen to what goes around real quick pic.twitter.com/jjfDxXRnmL — 。・゚゚・ We deserve a soft epilogue, my love ・゚゚・。 (@dracoslmalfoy) November 23, 2019

Čeprav se igralec, ki je sedem let poročen z igralko Jessico Biel, s katero imata tudi štiriletnega sina Silasa, na precej obremenjujoče fotografije še ni odzval, so se oglasili viri, ki so mu blizu. Za portal E News so zatrdili, da je vse skupaj na fotografijah in videu videti povsem drugače, kot je bilo v resnici. "Absolutno nič se ne dogaja med njima. Skupaj snemata film in kup ljudi se je tistega večera družilo zunaj," je zatrdil anonimni vir.

