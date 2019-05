Zvezdnik Igre prestolov na zdravljenje zaradi "osebnih težav" #video

Slab teden po tem, ko se je končala serija Igra prestolov, je na dan prišla novica, da je moral njen glavni zvezdnik Kit Harington tik pred finalom poiskati profesionalno pomoč zaradi hudih osebnih težav.

Njegov predstavnik za medije je sporočil, da se je prostovoljno odpravil na zdravljenje zaradi prevelikega stresa, osebnih težav in težav z alkoholom. "Kit se je odločil, da bo premor v svojem urniku izkoristil za odmor in zdravljenje v wellnessu, kjer bo poskušal premagati nekatere osebne težave," je pojasnil.

Ni znano, katere osebne težave so ga tako potrle, a govori se, da je za to kriv konec serije Igra prestolov, ki jo je naravnost oboževal. Foto: Getty Images

Na luksuzno odvajanje za 107 tisočakov na mesec

Igralec, ki je zadnjih osem let upodabljal Jona Snega v priljubljeni seriji Igra prestolov, naj bi se prijavil na kliniko za odvajanje v ameriškem Connecticutu, kjer mesečni stroški za luksuzno zdravljenje stanejo 120 tisoč dolarjev (približno 107 tisoč evrov).

Ameriški mediji poročajo, da ima 32-letni zvezdnik redne posvete s psihologom in vedenjske terapije, ki naj bi mu pomagale spopadati se s stresom in negativnimi čustvi. K temu naj bi prispeval tudi konec serije, katere del je bil skoraj desetletje, in to naj bi ga močno prizadelo.

Svoja čustva o tem je izlil tudi na snemanju svojega zadnjega prizora kot Jon Sneg, kar je prikazano v dokumentarnem filmu Igra prestolov: Poslednja straža:

Nikoli ni skrival ljubezni do serije in soigralcev

Kako zelo obožuje serijo, soigralce in vse, kar mu je prinesla, je Harington poudaril že večkrat. Povedal je, da je Igra prestolov močno zaznamovala njegovo življenje:

"Serija mi je dala mojo bodočo družino, mojo ženo (Rose Leslie, ki je upodabljala divježinjo, op. p.) in prijatelje do konca življenja. Igral sem lik, ki ga obožujem in ga bom oboževal bolj kot kateregakoli, ki ga bom kdajkoli igral," je dejal za Sunday Today aprila letos in še dodal, da ni besed, ki bi opisale, kako se počuti ob tem, da je serije konec.

Kit z ženo Rose, ki jo je spoznal med snemanjem Igre prestolov. Foto: Getty Images

Kit je bil edini igralec, ki do zadnjega ni hotel prebrati scenarija poslednje sezone Igre prestolov. S tem je odlašal vse do skupinskega branja s preostalimi igralci in šele tam je izvedel, kako se konča.

Režiserka dokumentarca Poslednja straža Jeanie Finlay je tako v kamero ujela njegovo pristno reakcijo: solze in šokiran pogled v scenarij.

