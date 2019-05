To je pravi zvezdnik osme sezone Igre prestolov #video

Andrew McClay je morda vsaj malo izboljšal izkušnjo osme sezone, ki je večinoma razočarala največje oboževalce serije.

Andrew, ki se je kot statist pojavil v več sezonah Igre prestolov, je namreč glavna zvezda dokumentarnega filma Igra prestolov: Poslednja straža. Tega so predvajali en teden po zadnji epizodi osme, finalne sezone. V njem izvemo, da je Andrew velik oboževalec tako serije Igra prestolov kot romanov Georgea R. R. Martina Pesem ledu in ognja, pa tudi zagrizen privrženec in vojak hiše Stark.

Preživel je vse boje za Starkove, vključno z epsko bitko panktrov v šesti sezoni, ter seveda obe bitki v zadnji sezoni.

"Tyrion se je vprašal, kdo ima boljše zgodbe kot Bran. Ta tip! Ona ima boljše zgodbe," se je glasil eden od tvitov o Andrewu McClayu. Foto: Twitter

"Andy McClay, najboljši statist vseh časov"

Po predvajanju dokumentarca je bilo takoj jasno, da je Andrew zasenčil vse druge, saj so se na Twitterju zvrstili številni zapisi navdušenja nad njim.

"Molim, da bo Andy dobil še več dela kot statist, obožujem ga!"

"Andrew McClay je najkoristnejši igralec Igre prestolov. Kakšen krasen tip, ki tako zelo obožuje serijo."

Also shoutout to Andrew McClay, the real MVP of #GameofThrones. Like, what a great guy, he just loves it so much 😭 #TheLastWatch pic.twitter.com/ajuwrqhPKz — Sam of the Rainbow Guard 🌈 (@therainbowguard) May 27, 2019

"Andy McClay, najboljši statist vseh časov."

One additional and truly deserved shoutout to Andy McClay, the greatest extra of all time #TheLastWatch pic.twitter.com/5STT8RSTl1 — eric (@j0nerys) May 27, 2019

"Ko spoznaš, da boš od zdaj v vsakem prizoru Starkovih iskal Andrewa McClaya."

The moment when you realize you’re going to be searching for Andrew McClay in every Stark extras shot in #GameOfThrones from now on #TheLastWatch pic.twitter.com/nPg5YO8Ugr — Mary Lynne Nielsen (@emmelnie) May 27, 2019

"Ravnokar sem gledal Poslednjo stražo in povedal bi tri stvari: Andrew McClay bi moral biti kralj. Zaradi čustvenega Kita, ko je odigral zadnji prizor, sem se tudi sam cmeril. Obožujem tipa, ki je igral Nočnega kralja."

So I just watched #TheLastWatch and I have 3 things to say.



1. Andrew McClay should have been king.



2. Kit getting emotional after his last scene has me bawling.



3. I fucking love the dude who played the Night King.@liesandarbor @arhythmetric @SerBuckley — King Bran the Broken (@BrantheBroken_1) May 27, 2019

"Andrew McClay bi moral biti zvezda!"

Zvezda dokumentarca tudi Nočni kralj in objokani Kit Harington

Poleg Andrewa je svojih pet minut slave doživel še Vladimir Furdik, ki je v zadnji sezoni igral Nočnega kralja. Slovaški kaskader je sicer skrbel za večino koreografij pretepov v seriji, a mu je tokrat pripadla čast igranja.

"Poklicali so me in me vprašali, ali bi bil Nočni kralj. Nisem slišal Nočni kralj, slišal sem samo kralj. Pa sem rekel, da sem lahko kakršenkoli kralj," je dejal.

Kasneje je za trenutek celo doživel, kako je, ko igralce obožujejo množice ljudi, ob čemer se je vprašal, kako lahko zvezdniki to prenašajo. No, sam se je hitro vživel v to, poziral z oboževalci in jih malce pozabaval.

Vladimir Furdik kot Nočni kralj ... Foto: HBO

... in kot kaskader Foto: HBO

V nasprotju z Vladimirjem pa se je Kit Harington (Jon Sneg) pred njimi raje skrival. Zanj je bila osma sezona še posebej čustvena, saj je bil edini igralec, ki pred skupnim branjem scenarija ni vedel, kakšen bo razplet. Njegova reakcija v dokumentarcu je torej pristna: solze in šokiran pogled v scenarij.

To sta v intervjuju razkrila že Rory McCann in Kristofer Hivju, ki sta igrala Psa in Tormunda: "Ko ga je bral, si prav videl njegov izraz na obrazu: 'Neeee.' Bilo je precej čustveno," je povedal Rory.

Ko Kit izve, da Jon Sneg ubije Daenerys Targaryen:

Kit je bil še posebej čustven tudi takrat, ko je odigral svoj zadnji prizor v Igri prestolov. Ob tej priložnosti je imel govor, ki ga je v kamero ujela tudi režiserka dokumentarca Jeanie Finlay, zato so ga lahko videli tudi gledalci:

"Čutim, da se mi lomi srce. To serijo obožujem bolj kot karkoli. Karkoli. Zame nikoli ni bila služba, bila je moje življenje. To bo vedno najboljša stvar, ki sem jo storil in katere del sem bil," je povedal.

"I feel like my heart is breaking. I love this show more than anything. Anything. It has never been a job for me. It's been my life. And this will always be the greatest thing I will ever do or be a part of." – Kit Harington on his last day of #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/wVmTTe8G2I — Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) May 27, 2019

Igra prestolov niso samo ustvarjalca in glavni igralci

Sicer pa je dokumentarec, ki je spremljal, kako je nastajala zadnja, težko pričakovana sezona, pokazal večino zakulisja te najbolj gledane serije vseh časov. Gledalci so lahko videli, koliko ljudi je pravzaprav potrebnih za snemanje ene sezone in koliko trdega dela so vložili.

V njem je priznana britanska režiserka Jeanie Finlay pokazala podroben in oseben pogled na produkcijske okope, izzive snemalne ekipe in podvige igralske zasedbe, ko so se spopadali s slabim vremenom, ter to, kako so fantazijski svet Zahodnjega oživili v filmskih studiih, na poljih in celo parkiriščih Severne Irske.

Konec je bil za mnoge nepredvidljiv. Foto: HBO

