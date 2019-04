Pes in Tormund o finalu Igre prestolov: "Nekateri bodo razbili svoj televizor" #intervju

Igralca Rory McCann in Kristofer Hivju, ki v izjemno priljubljeni seriji Igra prestolov igrata Psa in Tormunda, sta v ekskluzivnem intervjuju razkrila svoje občutke o zadnjih snemalnih dnevih in finalni sezoni.

Cel svet že od 15. aprila ponovno in še zadnjič diha z Igro prestolov. Na sporedu je namreč finalna, zadnja sezona serije, ki je tekom osmih let predvajanja postala ena najbolj priljubljenih v zgodovini.

Med predvajanjem najbolj pričakovane sezone so nekateri igralci delili še zadnje občutke snemanja serije, ki jih je razstrelila med zvezde.

Rory McCann (Sandor "Pes" Clegane) in Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane) sta med drugim dejala, da se bosta zdaj končno lahko znebila svojih brad. Preberite si ekskluziven intervju z nepozabnima likoma.

Kristofer Hivju: Tormunda smo zadnjič videli ob Zidu. Zmaj belih hodcev je napadel Zid in ga porušil. Ni bilo razkrito, kaj se je zgodilo po tem, a na spletu sem videl kar nekaj teorij, da je iz snega molela roka in podobno. A tukaj sem in lahko razkrijem, da sem preživel plaz.

Rory McCann: Pes je zdaj del ekipe, ni več samotar. Morda je našel neko smer v življenju, nek smisel. Še vedno sovraži svojega brata, a pomembneje je, da je zdaj del misije.

KH: Tormund je že od majhnega poznal zgodbe o belih hodcih, to so bile grozljive pripovedke iz njegovega otroštva. Potem pa se je spajdašil z Manceom Rayderjem, ki ni govoril o ničemer drugem, kot o tem, kako bi ubežali mrtvim. Vse njegovo življenje so predstavljali veliko grožnjo. Hotel jim je ubežati in zavzeti grad Črnina, kjer se je spoprijateljil z Jonom (Snegom), saj podobno razmišljata. Zdaj pa je pred njimi glavni napad, od katerega je odvisen preostanek človeštva.

Kako je bilo med zadnjim branjem scenarija?

RM: Res smo se potrudili. Kadar se scenarij bere naglas, je veliko energije in ljudje res padejo notri. A bilo je kar nekaj igralcev, ki sploh niso prebrali celotnega besedila, čakali so do zadnjega dne. Kit (Harington, Jon Sneg, op. p.) je bil zagotovo med njimi.

KH: Rekel mi je, naj mu ničesar ne izdam, da ne ve nič. Češ: "Preberimo in nato izkusimo skupaj."

RM: Ja, on se ni pretvarjal.

KH: Zanimivo je, da ko prebereš scenarij, ga doživiš po svoje, ko pa ga slišiš in odigraš, pa postane nekaj čisto drugega.

RM: Ko ga je bral, si mu prav videl izraz na obrazu: "Neeee." Bilo je precej čustveno.

KH: Bil je trenutek, ki ga doživiš ob božiču.

RM: Spomnim se, da smo deset minut samo stali, ploskali in gledali Davida (Benioff, eden od ustvarjalcev, op. p.), Dan (D. B. Weiss, eden od ustvarjalcev, op. p.) pa je rekel le: "Uau." Kocine mi gredo pokonci, ko se samo spomnim na to.

Na milijone ljudi nestrpno pričakuje zadnje epizode ...

RM: In ne bodo razočarani, nikakor.

KH: Mislim, da bodo čutili vse. Nekateri bodo žalostni, nekateri bodo veseli, ker se bo uresničila njihova teorija, nekateri pa bodo morda razbili svoj televizor. Mislim, da bo vsak reagiral drugače in po svoje.

RM: Ker imajo v svojih glavah že razdelane teorije in če se bodo izkazale za povsem napačne, jim morda ne bo všeč.

KH: A prav to je čar serije. Gre za zelo nepredvidljivo zgodbo in mislim, da je serija prav zato tako zelo uspešna. Ne moreš predvidevati, kaj se bo zgodilo, ljudje ne vedo. Pred nekaj leti sem si v baru v Atlanti, navdihnjenem po Igri prestolov, ogledal eno epizodo, ker si je drugje nisem mogel. To je bila ravno epizoda, ko se je Pes vrnil.

RM: Samo ne reci mi, da so vsi zavzdihili "o, ne".

KH: Ne. Bilo je, kot da bi ZDA zmagale na olimpijadi. Vsi so kričali in v tistem trenutku sem si mislil, da je to bolj podobno športu kot kakšni umetnosti. In to je bistvo, da ljudje nimajo pojma, kako se bo končalo.

RM: Po nekaj sezonah. Dolgo časa sem živel v zanikanju in serije nisem prav zares gledal. Eno leto nisem snemal in celo takrat se mi je dogajalo, da so me prepoznavali. Nekdo me je na res odročnem kraju vprašal, če sem torej mrtev ali živ.

KH: To se je meni dogajalo zadnje leto! In z mojo brado je tako, kot da si sploh ne morem sneti maske. Sončna očala ne pomagajo, a ljudje v Skandinaviji, kjer živim, so ''skulirani''. Pojavil sem se v tretji sezoni, ko je bila serija že pravi hit, in odtlej se je samo še stopnjevalo. A ljudje so večino časa ''skulirani'' in se sploh ne počutim ogroženega.

Ko bo serije konec, bosta verjetno pogrešala veliko stvari. Pa vendar, ali je kaj, česar ne bosta pogrešala?

RM: Jaz ne bom pogrešal kostumov. Vedno sem bil prvi na vrsti, da so mi na obraz namestili prostetiko za opeklino. Vsak dan. Tega ne bom pogrešal. Običajno sem imel pol brade, ena stran je morala biti povsem pobrita. Ko sem prišel domov, so me ljudje čudno gledali, zato sem jim razložil, da to pomeni, da delam.

KH: Zelo dolgo časa je bila moja brada moj zaščitni znak, na njej je pisalo: "Lastnina HBO-ja". Zdaj to ni več, zato si jo bom mogoče pobril. Bom videl.

Naslednji ponedeljek si preberite intervju z Johnom Bradleyjem (Samwell Tarly) in Hannah Murray (Gilly).



Nove epizode zadnje sezone Igre prestolov so na sporedu vsak ponedeljek na HBO. Oboževalci si jih lahko med drugim ogledajo na HBO GO, kjer so dostopne tudi vse pretekle sezone.

