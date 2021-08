Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški igralec je odkrito spregovoril o tem, kako se je več let spopadal z alkoholizmom in depresijo. Ob tem je razkril, da so ga obhajale tudi samomorilne misli.

34-letni igralec Kit Harington, ki ga je vloga Jona Snowa v TV-uspešnici Igra prestolov izstrelila med zvezde, je v intervjuju za Sunday Times spregovoril o dolgoletnem boju z odvisnostjo od alkohola.

"V času, ko smo snemali Igro prestolov, in po tem, ko se je serija končala, sem doživel precej travmatičnih izkušenj, ki so vključevale alkohol," je dejal igralec, ki je po zdravljenju na kliniki v ZDA zdaj že dve leti in pol povsem trezen.

Povedal je, da je odvisnost dolgo skrival: "Ljudje okoli mene so bili precej presenečeni, ko so izvedeli za to."

Foto: Guliverimage/Imago Sports

"Počutiš se kot slab človek, kot da te mora biti sram," je dejal o trenutku, ko se je zavedel, da potrebuje pomoč, "in zdi se ti, da ti ni pomoči, da takšen pač si."

Na vprašanje Sunday Timesa, ali so ga v času odvisnosti obhajale samomorilne misli, je odgovoril: "Odgovor je da. Da, seveda. Imel sem obdobja resne depresije, ko sem hotel storiti marsikaj."

Dodal je, da je želel o tem temnem obdobju svojega življenja odkrito spregovoriti, ker upa, da bo s tem morda komu pomagal. "Nočem dajati vtisa, da sem nekakšen mučenik oziroma nekaj posebnega," je še dejal, "to sem doživel, to je bila moja izkušnja. Če bo to komu pomagalo, toliko bolje."

