Zvezdnici razkrili, da so ju kot najstnici zapirali v samico #video

Drew in Paris so kot najstnici na silo odpeljali v ustanovi, kjer so ju med drugim zapirali v samico.

Drew in Paris so kot najstnici na silo odpeljali v ustanovi, kjer so ju med drugim zapirali v samico. Foto: Getty Images

Slavna dedinja Paris Hilton trenutno promovira svoj novi dokumentarni film This Is Paris, v katerem kaže svojo drugačno plat in razkriva, kaj se ji je dogajalo v otroštvu in kot najstnici.

Med drugim gledalcem prvič ponudi vpogled v temačen del svoje preteklosti, ko sta jo starša poslala v internat Provo Canyon School v zvezni državi Utah, v katerem so se specializirali za izobraževanje in vzgojo "težavnih mladostnikov", kjer so jo psihično in verbalno zlorabljali, ji vsiljevali različne tablete, za katere sploh ni vedela, kaj so, ter jo celo zapirali v samico.

Med promocijo dokumentarca jo je v svojo oddajo povabila tudi slavna igralka Drew Barrymore, ki je ob tem razkrila, da je tudi sama prestala, kar je Paris. "Med gledanjem dokumentarnega filma sem dobila občutek, da gledam zrcalno podobo vsega, kar sem sama doživela," je začela.

Dodala je, da so tudi njo odpeljali na silo in jo zapirali v samico.

Igralka težke izkušnje ne bi zamenjala

Drew je imela namreč tako kot Paris težavno otroštvo, saj se je z mamili prvič srečala že kot deklica in tako postala ena najmlajših odvisnic, pri 13 letih je že odšla na zdravljenje odvisnosti od drog. Leto in pol je preživela v psihiatrični bolnišnici, kjer je večkrat pristala v samici, a pravi, da je imela kljub temu boljšo izkušnjo kot slavna dedinja, saj so bili v ustanovi do nje dobri.

"Ni mi bilo všeč, ko so me vrgli v samico, a bila sem zelo uporniška, povzročala sem veliko nemirov in moja mama preprosto ni vedela, kaj bi z mano. Drogirala sem se, bila sem čisto izpod nadzora. Tam so mi res pomagali, mi rešili življenje."

Drew je še dodala, da ne bi spremenila svoje izkušnje, medtem ko Paris pravi, da zaradi tega še vedno trpi za posttravmatsko stresno motnjo, da ima težave z zaupanjem ter da si ni zaslužila biti tam. Njena starša sta bila namreč zelo konservativna, Paris pa je bila daleč od tega, da bi se drogirala. "Nista mi pustila hoditi na zmenke, se ličiti, nisem smela iti na šolski ples, preprosto nista hotela, da odrastem." Ko se je družina nato preselila v New York, pa se je vse skupaj spremenilo, Paris je končno zaživela, začela hoditi v klube in se zabavati, zato sta jo starša poslala v internat, ki ji je pustil trajne posledice.

A Paris danes pravi, da sta si z mamo Kathy, potem ko ji je razkrila, kaj se je dogajalo v internatu, "blizu kot še nikoli".

Preverite tudi: