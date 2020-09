Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mineva že 17 let, odkar je v javnost pricurljal domači pornofilm slavne dedinje Paris Hilton, ki je postal eden najbolj znanih in iskanih. A medtem ko se je večini sveta vse skupaj zdelo zelo zabavno, je sama ob tem zelo trpela.

Slavna dedinja Paris Hilton je v nedavnem intervjuju za Yahoo! Entertainment iskreno spregovorila o tem, kako je bila obravnavana leta 2003, po tem, ko je v javnost pricurljal njen domači pornofilm, ki je kasneje dobil naslov Ena noč v Paris.

Če bi takšen domači posnetek slavne osebe v javnosti pristal danes, po gibanju #MeToo, bi bilo bistveno drugače in nobeni ženski ne bi bilo treba prestati tega, kar je morala ona, je povedala med promocijo svojega novega dokumentarnega filma na YouTube Originals, This Is Paris.

"Kako so ravnali z mano, je bilo zelo kruto in boleče. Danes sem hvaležna, da se ženske bolj spoštujejo in da z njimi ne ravnajo tako. Jaz nisem imela te sreče, a zdaj vsaj čutim neko spremembo."

Čeprav prej ni dajala takšnega vtisa, jo je škandal po pornofilmu močno prizadel. Foto: Getty Images

Po pornofilmu dobila trdo kožo

Paris je zloglasni film posnela leta 2001 s tedanjim fantom Rickom Salomonom, ko je bila stara 20 let. Po tem, ko je dve leti kasneje ves svet videl ta posnetek, je bila osebno zelo prizadeta, a jo je celotna izkušnja oblikovala tako, da ima danes trdo kožo in tako bolje "navigira" skozi svoje javno življenje.

"Zdaj se več ne osredotočam na negativnost, saj se mi zdi, da sem šla do pekla in nazaj. Kaj lahko ljudje sploh še rečejo o meni? Svoje sreče ne morem kovati na temeljih mnenja drugih ljudi, ki jih sploh ne poznam in ki očitno sami niso zadovoljni s svojim življenjem."

Paris se je po škandalu s pornofilmom pobrala in iz tega iztržila čim več. Foto: Getty Images

Paris v novem dokumentarnem filmu, ki je premiero doživel 14. septembra, razkriva še nikoli videne podrobnosti iz svojega, sicer precej javnega življenja. V njem je med drugim prvič spregovorila tudi o "grozljivih zlorabah", ki naj bi jih doživljala v internatu, kamor sta jo poslala starša.

