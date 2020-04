Zvezdnica 48. rojstni dan proslavila z vročimi fotografijami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka in manekenka Carmen Electra je svoj 48. rojstni dan preživela v izolaciji, a je skupaj z oboževalci na svojem profilu na Instagramu obujala spomine na praznovanja iz preteklih let in ob tem vse sledilce nagradila z nekaj vročimi fotografijami.