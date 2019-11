Se je še spomnite? Vedno si je želela postati seks simbol. #video

Igralka in manekenka Carmen Electra, ki je zaslovela z vlogo v devetdesetih letih nadvse priljubljene serije Obalna straža, je tudi petkrat pozirala za ameriški Playboy ter se pojavljala na naslovnicah mnogih revij po vsem svetu. Pri 47. letih pravi, da si je naziva seks simbola od nekdaj želela in da se čuti počaščeno ter srečno, da ji pravijo tako.

Časi velike slave, ko je krasila naslovnice različnih revij in se fotografirala tudi za revijo Playboy, so za 47-letno igralko sicer mimo, a spomini na tiste čase so za Carmen Electra še kako živi.

Za Fox News je povedala, da si je kot mlada igralka in manekenka na skrivaj želela, da bi jo ljudje imeli za seks simbol, saj so tako pravili tudi njeni veliki vzornici Marilyn Monroe.

Carmen Electra v vlogi Lani McKenzie v seriji Obalna straža. Foto: Getty Images

"Ko sem začenjala v tem poslu, sem pravzaprav delala za Princa. Glasba in ples sta bila od nekdaj moja prva strast. In ko sem se odločila, da se podam na samostojno pot, ter začela obiskovati avdicije, je bila v meni prisotna želja, da bi bila nekoč seks simbol. Že od nekdaj sem namreč občudovala Marilyn Monroe in ostale ženske ikone, ki so bile seksi in ki so hkrati igrale in plesale," je povedala. Ter dodala, da so jo takšne ženske že od nekdaj navdihovale in jo še danes.

Carmen s pokojnim očetom Playboya Hughom Hefnerjem. Foto: Getty Images

In čeprav se je počutila seksi v svojem telesu ter si je želela, da jo tako vidijo tudi drugi, je bila na prvem snemanju za Playboy zelo sramežljiva.

"Ne vem, kako sem sploh preživela to prvo snemanje. A ko je bila izkušnja za mano, sem se zavedala, da je fotografiranje za Playboy zelo spoštljivo naravnano. Nobenih odvečnih ljudi ni bilo na setu, ki bi pasli zijala in ne bi imeli tam kaj početi. Osvetlitev je bila neverjetna. Fotografi so bili zelo prijazni in se zavedali, da sem ženska in da poziram gola, tako da so mi s svojim odnosom olajšali stvari," se spominja prvega fotografiranja za priznano moško publikacijo.

Ko je videla končni izdelek, ni mogla verjeti, da je del svetovno znane publikacije in da krasi strani enake revije, kot jo je krasila tudi njena vzornica Marilyn Monroe. Vsa naslednja snemanja, ki jih je imela za Playboy, so bila veliko bolj sproščena in samozavestna. "In tudi dandanes še vedno nisem sramežljiva, mimogrede," je še dodala.

Kopalke iz slovite serije Obalna straža dala uokviriti

Drugo veliko poglavje v njenem življenju pa je bil čas, ko je igrala v priljubljeni seriji Obalna straža. Slovite rdeče kopalke je kasneje oblekla le še enkrat, za fotografiranje za eno od ameriških revij, da bi pokazala, da so ji še vedno prav.

V prihodnje pa jih ne namerava več nadeti, saj jih je dala uokviriti in zdaj krasijo eno od sten v njeni dnevni sobi, je razkrila.

Carmen Electra danes. Foto: Getty Images