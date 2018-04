Bi verjeli, da jih zvezdnica šteje že 52?

A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Mar 31, 2018 at 4:25am PDT

Na Instagram profilu Elizabeth Hurley prevladujejo fotografije v kopalkah, na katerih razkazuje svoje lepo oblikovano telo, ob katerem se mnogi njeni sledilci čudijo. Nikakor namreč ne morejo verjeti, da je to telo 52-letnice. "Kako je lahko kdorkoli tako dobro videti, ko enkrat vstopi v 50-a leta? Neverjetno!" je bil le eden od komentarjev, spet drugi se je glasil: "Imaš doma časovni stroj? Povsem namreč nasprotuješ vsem naravnim zakonom staranja."

Ne je obilnih večernih obrokov

A ne časovni stroj ali lepotni kirurgi, za igralkin plosk trebušček in čvrsto zadnjico je zaslužne le malo pazljivosti in premišljenosti. Pred časom je namreč Elizabeth v intervjuju za E! News razkrila, da ni na nobeni posebni dieti, temveč se ključ do njene vitke postave skriva v tem, da zvečer ne je veliko: "Mislim, da je najboljši nasvet za vitkost ta, da jeste čez dan večkrat in po malo, zvečer pa se na najedate. Tako ima telo čez noč čas za počitek in se ne ukvarja s prebavljanjem zvečer zaužite hrane. Tisto, kar ste jedli čez dan, pa je do takrat že predelano."

Je pa priznala, da mora zadnja leta vseeno veliko bolj paziti pri prehrani kot nekoč. S staranjem se namreč spreminja tudi metabolizem telesa in temu je morala prilagoditi prehranjevalne navade.

Za lepo postavo zaslužna pilates in joga

52-letna zvezdnica v telovadnice ne zahaja, prav tako se ne poslužuje kakšnih napornih kardio vadb, je razkrila za E! News: "Ne obiskujem fitnesov ali telovadnic, res pa je, da sem ves čas aktivna. Nisem tip človeka, ki bi posedal na stolu ali poležaval na zofi ves dan." Poleg tega vsaj pol ure dnevno izvaja hitro hojo, ki ji nekoliko dvigne srčni utrip in požene kri po žilah, za čvrste mišice telesa pa poskrbi s pilatesom in jogo, ki ju izvaja kar doma.

