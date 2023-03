Znani igralec razkril, da je drugič postal oče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Elijah Wood je v rubriki My Monday Morning za Wall Street Journal razkril, da sta s partnerico Mette-Marie Kongsved lani pozdravila drugega otroka.

42-letni igralec Elijah Jordan Wood, ki je med drugim v karieri zaigral tudi v trilogiji Gospodar prstanov, in sicer v vlogi Froda Bisagina, trenutno pa nastopa v drugi sezoni Yellowjackets, je razkril, da ima z 31-letno partnerico triletnega sina in 14-mesečno hčer, ki se zbudi zgodaj zjutraj. "Rad vstanem zgodaj, rad začnem dan," je povedal Elijah.

Zajtrkuje skupaj z otrokoma

Kot je dodal, zajtrkuje skupaj z otrokoma, pripravi pa jima "ovseno kašo z raznimi začimbami, arašidovo maslo in sadje − banano, jabolka, robide. Zelo rad imam tudi ovsene kosmiče ali mislije z jogurtom in to včasih pojem zraven."

Povedal je, da je v starševstvu nenehno na najboljši način postavljen pred različne izzive. "Gre za mojo osebno rast kot tudi za rast mojega otroka," je dodal Wood. Dotaknil se je tudi svojih zasebnosti in zaprtega profila na Instagramu, za katerega je pojasnil, da na njem želi deliti fotografije, ki jih ne želi nujno deliti s svetom. "Račun, ki je javno dostopen, bi resnično spremenil to, kar delim," je še povedal in dodal, da je rad relativno zasebna oseba.