Vsi se čudijo najljubši jedi Victorie Beckham

Modna oblikovalka in nekdanja članica Spice Girls ne jé rdečega mesa in mlečnih izdelkov, izogiba se olju in maslu, njena največja pregreha pa je - toast.

Katero hrano si privoščite, ko se želite malce pocrkljati? Večina navadnih smrtnikov bi na to vprašanje odgovorila s čokolado, pico, ocvrtim krompirčkom ali čim podobno kaloričnim. Victoria Beckham pa ne. Kot je pred kratkim povedala v podkastu River Cafe Table 4, se najraje "pregreši" s polnozrnatim toastom, ki ga dodatno posoli.

"Pri hrani sem precej dolgočasna," je dejala. "Kaj imam rada? Rada imam posoljen polnozrnat toast."

Foto: Reuters

Glede na to, kako se 47-letnica sicer prehranjuje, je posoljen toast res že prava pregreha, saj se sicer izogiba hrani, pripravljeni z oljem, maslom in kakršnokoli omako, je še povedala. Rdeče meso je prenehala jesti, ko je imela sedem let, prav tako ne uživa mlečnih izdelkov.

Najraje si privošči na pari kuhano zelenjavo, ki ji doda balzamični kis, je pojasnila: "Zato sem za večino restavracij verjetno najhujša nočna mora."

Foto: Reuters

Njene prehranjevalne navade so na družbenih omrežjih sprožile plaz odzivov. Nekateri so komentirali, da sami nikakor ne bi zdržali ob tako špartanski prehrani, drugi so bili do njenih navad precej bolj kritični: "Razvaja se s toastom in soljo? To zveni kot motnja hranjenja."

Victoria Beckham je sicer v preteklosti že razkrila, da se je spopadala z negativno telesno samopodobo in motnjami hranjenja. Kot je zapisala v svoji knjigi Learning to Fly, je bila v času, ko je bila članica skupine Spice Girls, pod nenehnim pritiskom, da mora ostati vitka, zaradi česar je neprestano telovadila, imela pa je tudi obdobja prenajedanja in bruhanja.

Foto: Reuters

Pozneje je povedala, da je začela za svoje zdravje bolje skrbeti, ko je postala mama. Kot je dejala, so ji otroci, ki jih ima z Davidom Beckhamom, spremenili pogled na svet in jih je želela naučiti zdravih navad. "Ob njih nočem preskakovati obrokov," je dejala, "otrokom moraš pokazati, kako biti zdrav in zadovoljen s tistim, kar imaš."

