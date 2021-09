Uspešna britanska podjetnica in nekdanja pevka Victoria Beckham je ob koncu tedna objavila sočno fotografijo, na kateri njen mož, nekdanji nogometaš David Beckham, med namakanjem v bazenu kaže del zadnjice.

Ob fotografiji je zapisala: "Lepo nedeljo, ni za kaj!" S tem je nakazala, da se zaveda, kako močno številne ženske po svetu občudujejo njenega moža, in da ji bodo za to fotografijo hvaležne.

Fotografija je hitro začela nabirati všečke in jih ima dva dni po objavi že več kot 1,3 milijona.

Premagala Davidovo afero ali vsaj govorice o njej

Slavna zakonca sta poročena že 22 let, njuna zveza pa je vse od začetka pod budnim očesom javnosti. Tudi ko je leta 2004 Davidova nekdanja osebna asistentka Rebecca Loos v intervjuju za britanski tabloid trdila, da je imela s slavnim nogometašem afero v času njegovega zakona z Victorio.

Beckham je njene trditve takrat označil za "smešne", vse skupaj pa je nato potihnilo. Kot kaže sta zakonca uspešno rešila tudi to. V njunem zakonu so se rodili štirje otroci, trije sinovi, Brooklyn, Romeo ter Cruz, in hčerka, Harper Seven.