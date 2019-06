Beckhamova z družinsko fotografijo vzbudila mešane občutke #video

David in Victoria Beckham, ki bosta čez mesec dni praznovala zavidljivo 20. obletnico poroke, sta tokrat na družbenem omrežju pokazala vse štiri otroke. Najmlajša Harper ima sedem let, Cruz 14, Romeo 16, najstarejši Brooklyn pa je 4. marca dopolnil že 20 let. Družinica se prikupno objema in medtem ko se oče David prešerno smehlja, mama Victoria ostaja resna. Kar je zmotilo predvsem Davidove sledilce.

"Victorijin obraz deluje tako tog. Verjetno preveč injekcij (botoksa, op. p.)," se je glasila ena od opazk pod fotografijo, ki je na Davidovem profilu na Instagramu v manj kot 24 urah prejela več kot dva milijona in pol všečkov. Na to se je zgrnilo še mnogo nič kaj prijaznih komentarjev, med drugim, da Victoria nikakor ni videti srečna, da je videti umetna in da bi se vsekakor morala večkrat nasmehniti.



S povsem drugačnimi zadevami pa so se ukvarjali tisti, ki na Instagramu sledijo Victorii. V oči jim je namreč padla njena hčerkica Harper, ki je oblečena v preprosto, a prikupno otroško obleko in japonke.

"Harper je vedno primerno oblečena za deklico svoje starosti. Nobene potrebe ni, da bi jo oblačili v prestižna oblačila. Bravo!" je ena od deklet pohvalila okus sicer modno nadvse ozaveščene mame Victorie, ki je tudi lastnica lastne, zelo uspešne modne znamke. "Res je lepo videti, da mama ne sili deklice, da bi prehitro odrasla," je nato dodala druga sledilka in še mnogi so se strinjali, da jim je prav to všeč pri zakoncih Beckham – da otroci očitno niso vzgajani v pretiranem luksuzu in da ne nosijo pregrešno dragih oblačil.

Je pa taista družinska fotografija, ki je na Davidovem profilu prejela več kot dva milijona in pol všečkov, bila na Victorijinem profilu manj "obiskana" – tu si je namreč v istem času prislužila le milijon in tristo tisoč všečkov. A so bili vsaj sledilci malce bolj prizanesljivi do nekdanje članice zasedbe Spice Girls kot tisti, ki sledijo njenemu soprogu.