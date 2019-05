Šok za Beckhama: pol leta brez vožnje avta

Davidu Beckhamu so zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo in s tem povezanih dodatnih kazenskih točk za pol leta odvzeli vozniško dovoljenje.

Zakon ne pozna izjem, Beckham pol leta brez avtomobila

Nekdanji angleški nogometni reprezentant in eden najbolj prepoznavnih nogometašev na svetu je mobilni telefon med vožnjo uporabljal lani novembra. Pri tem ga je fotografiral naključni mimoidoči. Beckham je takrat sicer svojega bentleyja vozil v počasi premikajočem prometu. Sodišče je okoliščino sicer upoštevalo, toda zakon kljub temu izjem ne dopušča.

Beckham je za prekršek dobil šest kazenskih točk. Te so se prištele obstoječim šestim in Anglež zdaj pol leta ne bo več smel voziti avtomobila. Beckham je skupno plačal 925 funtov (dobrih tisoč evrov) kazni in sodnih stroškov.

Kazni so za Britance lahko zelo visoke

Zagrožene kazni za telefoniranje med vožnjo so v Veliki Britaniji zelo visoke in pravo nasprotje Sloveniji, kjer je kljub resnosti prekrška kazen izjemno mila. Tak voznik na Otoku dobi kazen 200 funtov (232 evrov) in šest kazenskih točk. Glede na resnost prekrška je lahko kazen tudi višja oziroma se prilagaja posameznim primerom.

V Angliji in Walesu so predlani ujeli in kaznovali 8.300 takih prekrškarjev, ti so v povprečju plačali kazen 180 funtov. Število prekrškov je mnogo manjše kot leta 2010, ko je bilo takih voznikov še več kot 32 tisoč.