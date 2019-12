Victoria Beckham ne bo nikoli več nastopala s "spajsicami" #video

Štiri dekleta iz skupine Spice Girls so se letos podala na turnejo, pri kateri pa Victoria Beckham ni sodelovala in z nekdanjo skupino verjetno nikoli več ne bo nastopala. "Zelo sem se zabavala in še vedno se dobro razumem z dekleti. Zelo sem ponosna nanje, ponovna turneja je bila velik uspeh. A sama sem zelo uživala v tem takrat, ko sem bila del tega, danes pa sem povsem drugačna oseba," je povedala in dodala, da ima štiri otroke in je zelo zaposlena s svojo kariero v modnem svetu.

Med gostovanjem v pogovorni oddaji je Victoria prikazala tudi svojo značilno pozo iz fotografij, ki jih objavlja na Instagramu, in se pošalila, da se ure baleta iz otroštva očitno obrestujejo. Spregovorila pa je tudi o svojem sinu Romeu, ki je hotel njeno slavo izkoristiti za večjo priljubljenost na družbenih medijih ...

Del pogovora si lahko ogledate v spodnjem posnetku, vso oddajo pa lahko na Planetu ujamete ob 14. uri:

