Victoria Beckham v škripcih: njeno podjetje ima že 64 milijonov evrov dolgov

Modni imperij Victorie Beckham, nekdanje članice Spice Girls, zdaj pa modne oblikovalke, naj bi bil v hudih težavah. Britanski tabloid Mirror poroča, da ima podjetje že 54 milijonov funtov oziroma 64 milijonov evrov dolgov.

Foto: Reuters

Te številke so za Mirror potrdili tudi predstavniki Victorie Beckham in dodali, da so zaradi posledic pandemije prihodki podjetja padli za šest odstotkov. "Na to smo se hitro odzvali in z nadzorom izdatkov omilili izgubo," so še pojasnili in poudarili, da je podjetje "dolgoročno stabilno".

David Beckham na ženini modni reviji leta 2020 Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Kljub izgubam v modnem poslu pa globalni imperij Victorie in Davida Beckhama posluje (zelo) pozitivno, še dodaja Mirror. V pandemičnem letu 2020 so imeli vsi njuni posli skupno 13,7 milijona evrov dobička, dvakrat več kot leto pred tem. Večino zaslužka je sicer v skupno blagajno prinesel David Beckham s sponzorskimi pogodbami z Adidasom, proizvajalcem ur Tudor in viskijem Haig.

