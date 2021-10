Victoria Beckham šokirala s svojim videzom. Je šla z lepotnimi posegi predaleč?

Čeprav je v oddajo prišla predstavit svojo novo linijo ličil, je Victoria Beckham bolj kot s svojimi novimi kremnimi rdečili javnost osupnila s svojo podobo. Njene ustnice so bile občutno povečane, med smejanjem pa je njen obraz ostal nepremičen. Je uporabila preveč polnil, botoksa ali lepotne kirurgije? Katerikoli lepotni tretma je že izbrala, je po mnenju javnosti tokrat zelo pretiravala. Na Twitterju so se pojavile kritike, da so njene ustnice otekle in da je njen obraz trd. Premikala naj bi samo spodnjo ustnico in veke.

Foto: instagram Gledalci ji niso prizanesli niti pri izbiri oblačil. V kombinaciji rdeče majice in rumenih hlač so jo označili za Ronalda Mc'Donalda. Victoria, očitno obdarjena z veliko smisla za humor, je izkoristila priložnost in se pošalila na svoj račun. Na Instagramu je objavila fotografijo z najbolj znano maskoto priljubljene restavracije s hitro hrano in k objavi zapisala: "Pra**c je ukradel mojo podobo!"

Odzvala se je tudi na očitke o lepotnih posegih. "Za moj gladek in sijoč videz je zaslužen moj izdelek Cheeky Posh," je zapisala na Instagramu in dokazala, da ji zlobni jeziki nikakor ne morejo do živega. Celo nasprotno – po odmevnem nastopu v oddaji je bil izdelek še isti dan razprodan.

Victoria je sicer svoj modni imperij začela graditi že leta 2008, ko je predstavila lastno linijo oblačil. Do leta 2011 je ta postala stalnica newyorškega tedna mode, v prvem četrtletju 2012 pa naj bi ustvarila letno prodajo v vrednosti več kot 68 milijonov evrov. Njena oblačila polnijo omare številnih hollywoodskih dam, med njimi Oprah Winfrey, Cameron Diaz in Sarah Jessice Parker. Z možem Davidom Beckhamom, s katerim sta poročena že 22 let, imata skupno linijo parfumov, svojo lastno znamko ličil z imenom Victoria Beckham Beauty pa je predstavila septembra 2019.