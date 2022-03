V letalo z Miley Cyrus na krovu udarila strela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miley Cyrus, ki je trenutno na koncertni turneji v Južni Ameriki, je med poletom iz Kolumbije v Paragvaj doživela strašljivo izkušnjo. Letalo je zajela huda nevihta in je moralo zasilno pristati, pevka pa odpovedati današnji koncert v Asuncionu, glavnem mestu Paragvaja.

"Ogromna nevihta je nepričakovano zajela naše letalo, v katerega je udarila strela," je pevka razkrila na Instagramu ob posnetkih neurja skozi okno letala in fotografiji škode, ki jo je na letalu pustila strela.

"Z mojo ekipo, spremljevalno skupino, prijatelji in sorodniki, ki so potovali z mano, je po zasilnem pristanku vse v redu," je še zapisala in pojasnila, da zaradi tega pripetljaja niso mogli priti v Paragvaj. V okviru južnoameriške turneje sicer v petek načrtuje še nastop v Sao Paulu v Braziliji.

