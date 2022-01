Ko naramnice popustijo ... Nesrečni pripetljaj Miley Cyrus na odru.

29-letna pevka Miley Cyrus je namreč gostila NBC-jevo novoletno zabavo v Miamiju, imenovano Miley’s New Year’s Eve Party.

Ko se je ura bližala polnoči, je Miley zapela svojo uspešnico Party in the USA. Oblečena je bila v kratko srebrno krilo in majico enake barve. Toda tanki trakovi njenega topa so nenadoma popustili, tako da je blago zdrsnilo in skoraj razkrilo njeno golo oprsje, a ga je Miley uspelo ujeti še pravočasno. Nato je kameri obrnila hrbet in odšla v zakulisje, da bi popravila škodo.

Pevka se je zelo hitro vrnila na oder, oblečena pa je bila v rdeč sako, ki ga je nosila že na začetku šova. "Zdaj me vsekakor vsi opazujejo," se je pošalila s pomočjo besedila pesmi, ki je opisovalo njen pripetljaj.

Kasneje se je še enkrat pošalila in dejala: "Tema nocojšnjega nastopa je prilagodljivost. Kako se spoprijeti s težavami in iz najhujših okoliščin izvleči najboljše."

Zvezdnica je Američane v novo leto popeljala s Petom Davidsonom.

