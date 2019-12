Umrla še ena žrtev spolnega nadlegovanja Kevina Spaceyja #video

Na božič si je življenje vzel norveški pisatelj Ari Behn, nekdanji mož norveške princese Marthe Louise, ki je pred časom šokiral s priznanjem, da ga je igralec Kevin Spacey na enem od družabnih dogodkov otipaval. Ari je bil star 47 let in naj bi se že dlje časa boril s psihičnimi težavami.

"Z veliko žalostjo v srcu v imenu družine Arija Behna sporočam, da si je danes vzel življenje," je kmalu za tem, ko je 47-letnik naredil samomor, tiskovni agenciji AFP sporočil njegov menedžer Geir Håkonsund.

Ari je bil med letoma 2002 in 2017 poročen z norveško princeso Martho Louise, s katero imata tudi tri hčerke. Žalost ob novici o njegovi nenadni smrti sta izrazila tudi oče in mama Marthe Louise, norveški kralj Harald in kraljica Sonja.

"Hvaležni smo, da smo ga poznali. Žalujemo, ker so najine vnukinje ostale brez preljubega očeta, in hkrati sočustvujemo z njegovimi starši in sorojenci, ki so izgubili ljubljenega sina in brata," uradno izjavo norveškega dvora povzema CNN.

Ari je pred dvema letoma v radijskem intervjuju razkril, da ga je Kevin Spacey osvajal in otipaval. Foto: Getty Images

Pred dvema letoma je Ari v radijskem intervjuju šokiral s priznanjem nenavadne prigode, ki jo je doživel z igralcem Kevinom Spaceyjem. Ko sta klepetala na enem od družabnih dogodkov, ga je Spacey začel otipavati.

"Prijetno sva klepetala o gledališču in drami in o malem londonskem gledališču Wick. Dober pogovor je bil, sedela sva drug ob drugem. Po približno petih minutah mi je rekel: 'Hej, pojdiva ven na cigareto.' Nato me je pod mizo zgrabil za moda," je Ari povedal v intervjuju za norveški radio P4 decembra 2017. Ari se je iz neugodnega položaja izvil tako, da je z oskarjem nagrajenemu igralcu preprosto odgovoril, da morda kasneje, je še povedal.

A pripetljaja na družabnem dogodku, ki se je zgodil leta 2007, Ari ni nikoli prijavil, poleg tega je o njem v intervjuju govoril kot o bizarni, nenavadni prigodi, ne kot o obtožbi spolnega nadlegovanja.

Obtožbe o spolnem nadlegovanju zvezdnika stale kariero

Se pa Kevin Spacey že dalj časa bori z obtožbami o spolnih zlorabah, zaradi katerih se je znašel tudi na sodišču. Najprej ga je tožil mladenič, ki je želel ostati anonimen in igralca obtožil, da ga je leta 2016, ko je bil star komaj 18 let, opijal in otipaval v baru, kjer je takrat delal.

Čeprav se je igralec izrekel za nedolžnega in je kasneje fant tožbo umaknil, je Speceyja afera stala vlogo v sloviti seriji Hiša iz kart. Prav tako kasneje igralec ni dobil nobene vloge več.

Kmalu za tem se je zvezdnik znova znašel na sodišči. Takrat ga je moški, po poklicu maser, čigar identiteta je prav tako ostala skrita, obtožil, da ga je med masažo na zasebnem posestvu v Malibuju silil, da se ga dotika po intimnih predelih. A med postopkom je možakar nepričakovano umrl in tudi ta sodni proces je bil prekinjen.

In da je vse skupaj še bolj nenavadno, je letos tragično umrla 60-letna Linda Culkin, ki je Speceyja prav tako obtoževala spolnega nadlegovanja. Culkinovo je zbil avto in je kasneje v bolnišnici umrla zaradi hudih poškodb.